Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-17T18:01
https://ria.ru/20200517/1571582583.html
В Подмосковье отложили открытие магазинов стройматериалов
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571101529_0:0:3028:1703_1036x0_80_0_0_97a54a9e1da2db6b02e9f67d9a7c4d76.jpg
РИА Новости

В Подмосковье отложили открытие магазинов стройматериалов

18:01 17.05.2020
5065
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПокупатели в защитных масках в магазине
Покупатели в защитных масках в магазине
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Магазины, торгующие строительными и отделочными материалами и товарами для сада, смогут возобновить деятельность не ранее 25 мая, следует из постановления губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, опубликованного на сайте регионального правительства.
Ранее на сайте губернатора было опубликовано постановление, информирующее о том, что магазины, торгующие стройматериалами и товарами для сада в Подмосковье, могут быть открыты не ранее 18 мая.
"Возобновление деятельности объектов розничной торговли, реализующих строительные и отделочные материалы и товары для сада, допускаются с даты направления уведомления о готовности объекта розничной торговли, реализующего строительные и отделочные материалы и товары для сада, в адрес министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области и органа местного самоуправления муниципального образования Московской области, но не ранее 25 мая 2020 года", - следует из документа.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Проверка наличия цифровых пропусков у Ново-Иерусалимского монастыря в Подмосковье
Вчера, 16:01Распространение нового коронавируса
В Подмосковье продолжат действовать электронные пропуска
4403436
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Общество
Рекомендуем
Акватория порта в Севастополе
Живущий в Киеве российский юморист резко ответил на вопрос о Крыме
Проверка наличия цифровых пропусков у Ново-Иерусалимского монастыря в Подмосковье
В Подмосковье продолжат действовать электронные пропуска
Вид на Землю с МКС
Россияне до конца мая смогут невооруженным глазом наблюдать МКС
Горожане на одной из улиц в Щелково Московской области
Воробьев анонсировал частичный выход Подмосковья из режима ограничений
Профилактические меры против распространения коронавируса COVID-19 в Сеуле
В Сеуле рассказали, какие маски предпочитают южнокорейские граждане
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Путин поздравил с днем рождения президента Казахстана Токаева
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
ВОЗ сочла популярный метод защиты от COVID-19 вредным и неэффективным
Врачи в кабинете компьютерной томографии НМИЦ здоровья детей Минздрава РФ
Ученые смоделировали пик заболеваемости COVID-19 в регионах
Девушка во время самоизоляции дома
Режим самоизоляции в Самарской области продлили до 25 мая
Врач и пациент в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19
Рост распространения коронавируса в России остановился
Сдача ЕГЭ по географии и литературе
ЕГЭ по базовой математике не будут проводить в 2020 году
Татьяна Голикова
Голикова объяснила невыгодность занижения смертности от COVID-19
Владимир Джабаров
В Совфеде оценили заявление о смене Зеленским стратегии по Донбассу
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин разъяснил порядок тестирования на антитела к COVID-19
Троице-Сергиева лавра
Патриарх соболезнует в связи со смертью монахов Троице-Сергиевой Лавры
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:35Ученые предложили создавать "ядерные пули" для лечения рака мозга
03:30Число случаев COVID-19 в Мексике приблизилось к 50 тысячам
03:28Эксперт рассказала, как правильно избавляться от долгового бремени
03:26Синоптик рассказал, когда вернется тепло
03:22Эксперты рассказали, кто сможет продолжить работать удаленно в будущем
03:15В Непале продлили режим изоляции до 2 июня
03:13В Доминикане продлили действие режима ЧС до 1 июня
03:11Глава Минвостока прокомментировал возможную отмену ВЭФ
03:09Россия и Киргизия обсуждают поставки ЗРК "Бук-М1" и вертолетов Ми-8
03:06"Билайн" протестирует сеть 5G на беспилотных БелАЗах на угольном разрезе
03:05Источник: один из пусков ракеты "Союз" с космодрома Куру отложили
02:48В Канаде один человек погиб при крушении самолета ВВС
02:39В Певеке произошла вспышка внебольничной пневмонии
02:29Трамп заявил о большом сокращении случаев COVID-19 в США
02:27МИД Ирака осудил миссию ЕС за поднятый в Багдаде флаг ЛГБТ
02:25Эксперт рассказал, можно ли перезванивать по неотвеченным вызовам
02:14Число случаев заражения коронавирусом в Бразилии превысило 240 тысяч
02:04Прибывающим в Эквадор необходимо будет доказать отсутствие коронавируса
01:51"Это страшно": Успенская сообщила о смерти близких от коронавируса
01:48Американское издание рассказало о "морском монстре" из России
Лента новостейМолния