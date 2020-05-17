В Подмосковье отложили открытие магазинов стройматериалов

Ранее на сайте губернатора было опубликовано постановление, информирующее о том, что магазины, торгующие стройматериалами и товарами для сада в Подмосковье, могут быть открыты не ранее 18 мая.

"Возобновление деятельности объектов розничной торговли, реализующих строительные и отделочные материалы и товары для сада, допускаются с даты направления уведомления о готовности объекта розничной торговли, реализующего строительные и отделочные материалы и товары для сада, в адрес министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области и органа местного самоуправления муниципального образования Московской области, но не ранее 25 мая 2020 года", - следует из документа.