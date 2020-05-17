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Распространение нового коронавируса
2020-05-17T18:21
https://ria.ru/20200517/1571582469.html
Режим самоизоляции в Самарской области продлили до 25 мая
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570838279_0:45:3068:1771_1036x0_80_0_0_21df801be561b64d1ebf86d1d0873812.jpg
РИА Новости

Режим самоизоляции в Самарской области продлили до 25 мая

17:57 17.05.2020 (обновлено: 18:21 17.05.2020)
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© Depositphotos / IgorVetushkoДевушка во время самоизоляции дома
Девушка во время самоизоляции дома
© Depositphotos / IgorVetushko
Девушка во время самоизоляции дома. Архивное фото
САМАРА, 17 мая - РИА Новости. Режим самоизоляции из-за коронавируса в Самарской области продлен до 25 мая, но в регионе открываются парки и разрешены прогулки не более двух человек вместе, сообщил в воскресенье губернатор региона Дмитрий Азаров.
"По всей территории области разрешаем посещение парков, при этом аттракционы и другие развлекательные площадки будут закрыты. Жители могут выходить на прогулки, а также на пробежки, но не более двух человек вместе. Это послабление не отменяет соблюдение режима самоизоляции, который продлеваем до 25 мая включительно", - написал Азаров на своей странице в Instagram.
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По его словам, также в Самарской области будет разрешено работать торговым точкам с площадью торгового зала не более 400 квадратных метров, отдельным входом и правилом посещения - один покупатель на 15 квадратных метров.
В Самарской области с конца марта действует режим ограничений и самоизоляции для граждан. Ранее правительство Самарской области разрешило работать ряду организаций, в том числе системообразующим предприятиям региона. Позже был расширен список организаций, которые смогут работать, в их числе оказались парикмахерские и салоны красоты. Также в особом режиме возобновили работу МФЦ, разрешение на осуществление деятельности получили официально зарегистрированные самозанятые.
В Самарской области подтверждено 1437 случаев заболевания коронавирусом, 295 человек выздоровели, девять скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Самарская областьОбщество
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