Режим самоизоляции в Самарской области продлили до 25 мая

По его словам, также в Самарской области будет разрешено работать торговым точкам с площадью торгового зала не более 400 квадратных метров, отдельным входом и правилом посещения - один покупатель на 15 квадратных метров.

В Самарской области с конца марта действует режим ограничений и самоизоляции для граждан. Ранее правительство Самарской области разрешило работать ряду организаций, в том числе системообразующим предприятиям региона. Позже был расширен список организаций, которые смогут работать, в их числе оказались парикмахерские и салоны красоты. Также в особом режиме возобновили работу МФЦ, разрешение на осуществление деятельности получили официально зарегистрированные самозанятые.