Режим самоизоляции в Самарской области продлили до 25 мая

САМАРА, 17 мая - РИА Новости. Режим самоизоляции из-за коронавируса в Самарской области продлен до 25 мая, но в регионе открываются парки и разрешены прогулки не более двух человек вместе, сообщил в воскресенье губернатор региона Дмитрий Азаров.
"По всей территории области разрешаем посещение парков, при этом аттракционы и другие развлекательные площадки будут закрыты. Жители могут выходить на прогулки, а также на пробежки, но не более двух человек вместе. Это послабление не отменяет соблюдение режима самоизоляции, который продлеваем до 25 мая включительно", - написал Азаров на своей странице в Instagram.
По его словам, также в Самарской области будет разрешено работать торговым точкам с площадью торгового зала не более 400 квадратных метров, отдельным входом и правилом посещения - один покупатель на 15 квадратных метров.
В Самарской области с конца марта действует режим ограничений и самоизоляции для граждан. Ранее правительство Самарской области разрешило работать ряду организаций, в том числе системообразующим предприятиям региона. Позже был расширен список организаций, которые смогут работать, в их числе оказались парикмахерские и салоны красоты. Также в особом режиме возобновили работу МФЦ, разрешение на осуществление деятельности получили официально зарегистрированные самозанятые.
В Самарской области подтверждено 1437 случаев заболевания коронавирусом, 295 человек выздоровели, девять скончались.
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