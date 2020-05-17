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2020-05-17T17:52
https://ria.ru/20200517/1571582392.html
Из Бишкека в Москву чартерным рейсом вылетели около 400 россиян
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569353706_0:158:3077:1889_1036x0_80_0_0_1d046b568b3666222f550f80f5e48559.jpg
РИА Новости

Из Бишкека в Москву чартерным рейсом вылетели около 400 россиян

17:52 17.05.2020
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© РИА Новости / Андрей Станавов / Перейти в фотобанкСамолет в небе над Международным аэропортом Шереметьево
Самолет в небе над Международным аэропортом Шереметьево
© РИА Новости / Андрей Станавов
Перейти в фотобанк
Самолет в небе над Международным аэропортом Шереметьево. Архивное фото
БИШКЕК, 17 мая - РИА Новости. Около 400 россиян вылетели в Москву из Бишкека чартерным рейсом "Аэрофлота", такая информация приводится на онлайн-табло международного аэропорта "Манас" столицы Киргизии.
Согласно данным на табло, рейс AFL1881 авиакомпании "Аэрофлот" вылетел из киргизского аэропорта в воскресенье в 19.57 (16.57 мск).
Ранее посольство России в Киргизии опубликовало окончательный список пассажиров, в котором около 400 граждан РФ, допущенных на рейс. Это жители Москвы, Московской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Костромской, Нижегородской, Пензенской областей и республики Мордовия.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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