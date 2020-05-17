Из Бишкека в Москву чартерным рейсом вылетели около 400 россиян

Согласно данным на табло, рейс AFL1881 авиакомпании "Аэрофлот" вылетел из киргизского аэропорта в воскресенье в 19.57 (16.57 мск).

Ранее посольство России в Киргизии опубликовало окончательный список пассажиров, в котором около 400 граждан РФ, допущенных на рейс. Это жители Москвы, Московской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Костромской, Нижегородской, Пензенской областей и республики Мордовия.