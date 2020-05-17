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Распространение нового коронавируса
2020-05-17T17:44
https://ria.ru/20200517/1571582125.html
В Нью-Йорке число детей с воспалительным синдромом достигло 137
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570213556_0:9:3072:1737_1036x0_80_0_0_c360b889e7e04fb2e027621399ff277d.jpg
РИА Новости

В Нью-Йорке число детей с воспалительным синдромом достигло 137

17:43 17.05.2020 (обновлено: 17:44 17.05.2020)
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© REUTERS / Caitlin OchsМедицинский работник настраивает тележку со носилками в медицинском центре в Бруклине, Нью-Йорк, США
Медицинский работник настраивает тележку со носилками в медицинском центре в Бруклине, Нью-Йорк, США
© REUTERS / Caitlin Ochs
НЬЮ-ЙОРК, 17 мая – РИА Новости. Число детей, заболевших в Нью-Йорке воспалительным синдромом, который предположительно связан с коронавирусом, достигло 137, сообщил на пресс-конференции мэр города Билл де Блазио.
"Число случаев растет и достигло 137", - сказал де Блазио, отметив, что у 66 из этих детей выявлен коронавирус или антитела к нему.
По его словам, один ребенок скончался.
Ранее губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо сообщал, что от синдрома системного воспалительного ответа, который может быть связан с заражением коронавирусом, всего в штате скончались трое детей.
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Согласно данным, которые приводил губернатор, из примерно 100 случаев заболевания этим синдромом, заболевшие в возрасте меньше года составляют 5%, от 1 до 4 лет – 18%, от 5 до 9 лет – 29%, от 10 до 14 лет – 28%, от 15 до 19 лет – 16%, от 20 до 21 года – 4%.
Ранее представители национальной системы здравоохранения (NHS) Великобритании направили врачам страны предупреждение о росте числа случаев, когда дети попадают в реанимацию с синдромом системного воспалительного ответа, который приводит к болям в животе и проблемам с сердцем и может быть связан с коронавирусом.
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