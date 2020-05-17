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В Латвии нашли пропавший дрон, из-за которого ограничивали полеты
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РИА Новости

В Латвии нашли пропавший дрон, из-за которого ограничивали полеты

17:41 17.05.2020 (обновлено: 23:30 17.05.2020)
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© РИА Новости / Сергей МелконовРига
Рига
© РИА Новости / Сергей Мелконов
Рига. Архивное фото
РИГА, 17 мая — РИА Новости. Пропавший в начале мая дрон, из-за которого в Латвии на несколько дней пришлось ограничить полеты, нашли в лесу, сообщил журналистам представитель Агентства гражданской авиации (АГА) Айвис Винцев.
Второго мая 25-килограммовый дрон, принадлежащий предприятию UAV Factory, потерял управление и пропал. Так как он мог продолжать бесконтрольно летать и находиться в воздухе до 90 часов, полеты в воздушном пространстве Латвии на несколько дней пришлось ограничить.
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Как выяснилось, дрон совершил посадку в день пропажи — 2 мая в 19:48.
"Информация о местонахождении дрона поступила от заметившего его человека, и на место происшествия отправились эксперты АГА и представители владельца летательного аппарата — компании UAV Factory. Дрон зацепился за кроны деревьев, и для его снятия была привлечена Государственная пожарно-спасательная служба. Затем дрон был передан АГА для расследования", — сообщил Винцев.
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