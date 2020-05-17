В Латвии нашли пропавший дрон, из-за которого ограничивали полеты

РИГА, 17 мая — РИА Новости. Пропавший в начале мая дрон, из-за которого в Пропавший в начале мая дрон, из-за которого в Латвии на несколько дней пришлось ограничить полеты, нашли в лесу, сообщил журналистам представитель Агентства гражданской авиации (АГА) Айвис Винцев.

Второго мая 25-килограммовый дрон, принадлежащий предприятию UAV Factory, потерял управление и пропал. Так как он мог продолжать бесконтрольно летать и находиться в воздухе до 90 часов, полеты в воздушном пространстве Латвии на несколько дней пришлось ограничить.

Как выяснилось, дрон совершил посадку в день пропажи — 2 мая в 19:48.