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Распространение нового коронавируса
2020-05-17T17:41
https://ria.ru/20200517/1571582042.html
В Сальвадоре продлили режим ЧС вопреки решению законодательного собрания
https://cdn24.img.ria.ru/images/26403/99/264039920_0:0:1024:576_1036x0_80_0_0_4cc288004b1ad3f823ceea0f21b357b4.jpg
РИА Новости

В Сальвадоре продлили режим ЧС вопреки решению законодательного собрания

17:41 17.05.2020
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© Flickr / Yiftah LiebermanВид на Сан-Сальвадор
Вид на Сан-Сальвадор
© Flickr / Yiftah Lieberman
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент Сальвадора Найиб Букеле сообщил о продлении на месяц режима чрезвычайной ситуации из-за COVID-19, несмотря на отсутствие положительного решения законодательного собрания.
Изначально режим ЧС вводился в стране 14 марта, затем власти неоднократно продлевали его. Действие меры должно было истечь в 00.00 воскресенья (6.00 мск).
"Президент республики Сальвадор … вводит режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны", - следует из указа, опубликованного в Twitter президента.
Согласно местному законодательству, решение о введении или продлении действия режима ЧС принимается законодательным собранием. Как сообщали местные СМИ, в четверг большинство депутатов проголосовали против продления данной меры.
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Однако, как пояснил Букеле в своем аккаунте в Facebook, в стране сохраняется угроза распространения коронавируса. Как отмечает президент, депутаты не явились на субботнее заседание для обсуждения продления действия меры, невзирая на призывы правительства. В таком случае у президента республики есть право объявить в стране режим чрезвычайной ситуации и позднее уведомить законодательное собрание об этом решении.
По последним данным, в Сальвадоре выявлено 1 338 подтвержденных случаев коронавируса и зафиксировано 27 летальных исходов. Выздоровели 462 человека. На данный момент в стране в общей сложности было проведено 55 694 тестов на COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Найиб БукелеСальвадорВ мире
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