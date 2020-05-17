В Сальвадоре продлили режим ЧС вопреки решению законодательного собрания

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент Президент Сальвадора Найиб Букеле сообщил о продлении на месяц режима чрезвычайной ситуации из-за COVID-19, несмотря на отсутствие положительного решения законодательного собрания.

Изначально режим ЧС вводился в стране 14 марта, затем власти неоднократно продлевали его. Действие меры должно было истечь в 00.00 воскресенья (6.00 мск).

"Президент республики Сальвадор … вводит режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны", - следует из указа, опубликованного в Twitter президента.

Согласно местному законодательству, решение о введении или продлении действия режима ЧС принимается законодательным собранием. Как сообщали местные СМИ, в четверг большинство депутатов проголосовали против продления данной меры.

Однако, как пояснил Букеле в своем аккаунте в Facebook , в стране сохраняется угроза распространения коронавируса. Как отмечает президент, депутаты не явились на субботнее заседание для обсуждения продления действия меры, невзирая на призывы правительства. В таком случае у президента республики есть право объявить в стране режим чрезвычайной ситуации и позднее уведомить законодательное собрание об этом решении.

По последним данным, в Сальвадоре выявлено 1 338 подтвержденных случаев коронавируса и зафиксировано 27 летальных исходов. Выздоровели 462 человека. На данный момент в стране в общей сложности было проведено 55 694 тестов на COVID-19.