Врач рассказал, можно ли укреплять иммунитет таблетками

МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Завлабораторией НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Завлабораторией НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Михаил Костинов рассказал, можно ли укреплять иммунитет с помощью лекарственных препаратов.

Он подчеркнул, что искусственное изменение иммунного ответа организма применяется лишь в сложных случаях, таких как ВИЧ и онкозаболевания. При этом используются сильнодействующие лекарства, которые имеют серьезные побочные эффекты.

"В разгар эпидемии принимать препараты для повышения врожденного иммунитета рекомендуется лишь людям из групп риска только по назначению врача", - отметил Костинов в комментарии "Аргументам и фактам".

По словам врача, в остальных случаях для поддержания иммунитета "в рабочем состоянии" нужно обратить внимание на образ жизни - высыпаться, гулять и правильно питаться.

За последние сутки в России зарегистрировали 9709 новых случаев инфицирования COVID-19. Второй день подряд фиксируется менее десяти тысяч положительных тестов на SARS-CoV-2.

Всего в 85 российских регионах число заразившихся за весь период составило 281 752. Из них более 67 тысяч выздоровели, 2631 человек умер.