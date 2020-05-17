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Распространение нового коронавируса
2020-05-17T17:40
https://ria.ru/20200517/1571581971.html
Врач рассказал, можно ли укреплять иммунитет таблетками
https://cdn22.img.ria.ru/images/153341/04/1533410464_0:180:3456:2124_1036x0_80_0_0_66a50498cabc898367d188c8923fee56.jpg
РИА Новости

Врач рассказал, можно ли укреплять иммунитет таблетками

17:40 17.05.2020
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© Depositphotos / AlexkalinaЛекарства
Лекарства
© Depositphotos / Alexkalina
МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Завлабораторией НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Михаил Костинов рассказал, можно ли укреплять иммунитет с помощью лекарственных препаратов.
Он подчеркнул, что искусственное изменение иммунного ответа организма применяется лишь в сложных случаях, таких как ВИЧ и онкозаболевания. При этом используются сильнодействующие лекарства, которые имеют серьезные побочные эффекты.
"В разгар эпидемии принимать препараты для повышения врожденного иммунитета рекомендуется лишь людям из групп риска только по назначению врача", - отметил Костинов в комментарии "Аргументам и фактам".
По словам врача, в остальных случаях для поддержания иммунитета "в рабочем состоянии" нужно обратить внимание на образ жизни - высыпаться, гулять и правильно питаться.
За последние сутки в России зарегистрировали 9709 новых случаев инфицирования COVID-19. Второй день подряд фиксируется менее десяти тысяч положительных тестов на SARS-CoV-2.
Всего в 85 российских регионах число заразившихся за весь период составило 281 752. Из них более 67 тысяч выздоровели, 2631 человек умер.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаМихаил КостиновКоронавирус COVID-19Здоровье - Общество
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