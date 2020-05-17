Путин поздравил Нетаньяху со вступлением в должность премьера

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Беньямину Нетаньяху по случаю вступления в должность премьер-министра Израиля на новый срок, отметив, что высоко ценит сложившиеся отношения и рассчитывает на развитие дружественных связей, сообщает пресс-служба Кремля.
"Высоко ценю сложившиеся между нами отношения, позволяющие обстоятельно, по-деловому обсуждать любые, в том числе самые сложные вопросы двусторонней и международной повестки дня", - приводит пресс-служба слова Путина.
Глава государства рассчитывает, что новое правительство под руководством Нетаньяху продолжит линию на развитие дружественных связей и взаимовыгодного сотрудничества между странами.
"Это, несомненно, отвечает интересам народов России и Израиля, идет в русле обеспечения мира, безопасности и стабильности", – добавил Путин в телеграмме.