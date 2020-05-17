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2020-05-17T17:49
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Путин поздравил Нетаньяху со вступлением в должность премьера
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РИА Новости

Путин поздравил Нетаньяху со вступлением в должность премьера

17:38 17.05.2020 (обновлено: 17:49 17.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Беньямину Нетаньяху по случаю вступления в должность премьер-министра Израиля на новый срок, отметив, что высоко ценит сложившиеся отношения и рассчитывает на развитие дружественных связей, сообщает пресс-служба Кремля.
Израильский Кнессет в воскресенье утвердил состав нового правительства страны. Главой нового правительства до ротации будет Нетаньяху, после чего его сменит лидер "Кахоль-Лаван" Бени Ганц. Как сообщил в воскресенье Нетаньяху, ротация произойдёт 17 ноября 2021 года.
"Высоко ценю сложившиеся между нами отношения, позволяющие обстоятельно, по-деловому обсуждать любые, в том числе самые сложные вопросы двусторонней и международной повестки дня", - приводит пресс-служба слова Путина.
Глава государства рассчитывает, что новое правительство под руководством Нетаньяху продолжит линию на развитие дружественных связей и взаимовыгодного сотрудничества между странами.
"Это, несомненно, отвечает интересам народов России и Израиля, идет в русле обеспечения мира, безопасности и стабильности", – добавил Путин в телеграмме.
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Владимир ПутинБиньямин НетаньяхуИзраильПолитика
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