Путин поздравил Нетаньяху со вступлением в должность премьера

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Беньямину Нетаньяху по случаю вступления в должность премьер-министра Израиля на новый срок, отметив, что высоко ценит сложившиеся отношения и рассчитывает на развитие дружественных связей, сообщает пресс-служба Кремля.

Израильский Кнессет в воскресенье утвердил состав нового правительства страны. Главой нового правительства до ротации будет Нетаньяху, после чего его сменит лидер "Кахоль-Лаван" Бени Ганц . Как сообщил в воскресенье Нетаньяху, ротация произойдёт 17 ноября 2021 года.

"Высоко ценю сложившиеся между нами отношения, позволяющие обстоятельно, по-деловому обсуждать любые, в том числе самые сложные вопросы двусторонней и международной повестки дня", - приводит пресс-служба слова Путина.

Глава государства рассчитывает, что новое правительство под руководством Нетаньяху продолжит линию на развитие дружественных связей и взаимовыгодного сотрудничества между странами.