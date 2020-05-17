В Подмосковье арестовали подозреваемых в нападении на полицейского

Как сообщалось, в четверг в охранное предприятие поступил звонок о сработавшей сигнализации в магазине в Ногинске. По пути охранник обратился за помощью к проезжавшим мимо полицейским. Войдя в магазин, они увидели двух мужчин в масках, у одного из них был лом, у другого - отвертка. Злоумышленники отказались сдаться, оказали сопротивление, в результате чего один полицейский был госпитализирован, и скрылись. Было возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов.