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2020-05-17T17:35
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В Подмосковье арестовали подозреваемых в нападении на полицейского
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РИА Новости

В Подмосковье арестовали подозреваемых в нападении на полицейского

17:35 17.05.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Арестованы двое мужчин, подозреваемых в нападении на полицейского в Ногинске, сообщает пресс-служба ГСУ СК по Московской области.
Как сообщалось, в четверг в охранное предприятие поступил звонок о сработавшей сигнализации в магазине в Ногинске. По пути охранник обратился за помощью к проезжавшим мимо полицейским. Войдя в магазин, они увидели двух мужчин в масках, у одного из них был лом, у другого - отвертка. Злоумышленники отказались сдаться, оказали сопротивление, в результате чего один полицейский был госпитализирован, и скрылись. Было возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
Также была задержана 34-летняя жительница Раменского, помогавшая злоумышленникам скрыться с места преступления. Добавляется, что следователи проверят причастность подозреваемых к аналогичным кражам в Электростали.
"По ходатайству следователя следственного отдела по г. Ногинску ГСУ СК России по Московской области судом в отношении двух мужчин, подозреваемых в посягательстве на жизнь сотрудника полиции (ст. 317 УК РФ) и совершении разбоя с причинением тяжкого вреда здоровью (п. "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.
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Следственный комитет России (СК РФ)ЭлектростальМосковская область (Подмосковье)НогинскПроисшествия
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