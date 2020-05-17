Вице-премьер Чехии признал отсутствие доказательств "ввоза яда" из России

ПРАГА, 17 мая — РИА Новости. Чешская полиция и спецслужбы, предположительно, не имеют доказательств, что россиянин с диппаспортом ввез в республику смертельный яд рицин и хотел отравить местных политиков, заявил первый вице-премьер и глава МВД Ян Гамачек.
"Вы можете его (дипломата. — Прим. ред.) выслать в том случае, если имеете конкретные доказательства о том, что здесь что-то совершается. К сожалению, судя по тому, как все это происходит, полиция или службы, вероятно, не имеют доказательств", — сказал он в эфире чешского телевидения.
Министр добавил, что упомянутый российский дипломат пока не имеет охраны, но переговоры об этом идут. Он также сообщил о том, что публикации в СМИ об этом инциденте серьезно осложнили деятельность ряда ведомств, и призвал наказать виновного.
Еженедельник Respekt в конце апреля сообщил, что в Прагу приехал мужчина с российским диппаспортом и ядом рицином, чтобы, по информации журналистов, отравить трех местных политиков, которые имеют отношение к сносу памятника советскому маршалу Ивану Коневу и переименованию площади перед посольством России в честь Бориса Немцова.
На прошлой неделе пражское сетевое издание Seznam опубликовало разговор своего корреспондента с неким Андреем Викторовичем К., который руководил представительством российского федерального агентства в дипломатическом статусе. Издание назвало его человеком, который и привез в Чехию смертельный яд рицин.
Позже чешское телевидение заявило, что дипломат, по версии журналистов, замешанный в ситуации с рицином, — исполняющий обязанности главы представительства Россотрудничества в Чехии Андрей Викторович Кончаков.
Российское посольство в Праге назвало эти сообщения "вопиющими и гнусными" и попросило предоставить сотруднику дипмиссии полицейскую охрану, так как из-за развернутой в СМИ персональной травли ему начали поступать угрозы. Глава российского МИД Сергей Лавров отметил отсутствие доказательств, что Москва пыталась кого-то отравить в Чехии. Президент Чехии Милош Земан также усомнился в достоверности этой информации.
Снос памятника маршалу Коневу
Власти района Прага-6 в начале апреля демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу, освобождавшему город от гитлеровцев в мае 1945 года. Монумент установили в мае 1980-го на средства жителей чешской столицы — в благодарность за то, что полководец сохранил облик города, приказав не применять тяжелую артиллерию во время штурма.
В российском внешнеполитичеком ведомстве снос памятника назвали действиями "возмутительными и циничными". Следственный комитет возбудил уголовное дело об осквернении символов воинской славы России. Глава республики заявил, что демонтаж монумента — это глупость, которую совершили незначительные чешские политики.