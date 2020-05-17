Вице-премьер Чехии признал отсутствие доказательств "ввоза яда" из России

"Вы можете его (дипломата. — Прим. ред.) выслать в том случае, если имеете конкретные доказательства о том, что здесь что-то совершается. К сожалению, судя по тому, как все это происходит, полиция или службы, вероятно, не имеют доказательств", — сказал он в эфире чешского телевидения.