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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-17T17:30
https://ria.ru/20200517/1571581638.html
Число жертв коронавируса в Азербайджане выросло до 39
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/02/1570901694_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_a4a3038b0f3c0cced3fda7bb3549f9a9.jpg
РИА Новости

Число жертв коронавируса в Азербайджане выросло до 39

17:30 17.05.2020
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© Sputnik / Мурад ОруджевАвтомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
© Sputnik / Мурад Оруджев
БАКУ, 17 мая – РИА Новости. Общее число зараженных коронавирусом в Азербайджане достигло 3274, выявлено 136 новых заболевших, число жертв вируса выросло до 39, сообщает в воскресенье оперативный штаб при Кабмине республики.
"В Азербайджане выявлены 136 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечился 71, скончались 3 человека. Скончались граждане 1931, 1956 и 1965 годов рождения, тесты на коронавирус которых показали положительные результаты. На сегодня в стране выявлено 3 274 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 2 015, скончались 39 человек. В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 1 220 лиц, из которых состояние 43 человек оценивается как тяжелое, 58 - средней тяжести, а остальные чувствуют себя нормально", - говорится в релизе оперштаба.
Всего в Азербайджане было проведено 232 077 тестов на коронавирус.
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