Число жертв коронавируса в Азербайджане выросло до 39

"В Азербайджане выявлены 136 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечился 71, скончались 3 человека. Скончались граждане 1931, 1956 и 1965 годов рождения, тесты на коронавирус которых показали положительные результаты. На сегодня в стране выявлено 3 274 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 2 015, скончались 39 человек. В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 1 220 лиц, из которых состояние 43 человек оценивается как тяжелое, 58 - средней тяжести, а остальные чувствуют себя нормально", - говорится в релизе оперштаба.