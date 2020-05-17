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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-17T17:29
https://ria.ru/20200517/1571581609.html
В Крыму восемь пациентов с коронавирусом находятся в реанимации
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571199090_0:165:3052:1882_1036x0_80_0_0_3d4109be1bcaf0813830f1a12c83fd47.jpg
РИА Новости

В Крыму восемь пациентов с коронавирусом находятся в реанимации

17:29 17.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач в отделении реанимации и интенсивной терапии
Врач в отделении реанимации и интенсивной терапии
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач в отделении реанимации и интенсивной терапии. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости. Восемь крымчан с новой коронавирусной инфекцией госпитализированы в реанимации, их состояние тяжелое, сообщила в воскресенье вице-премьер правительства Крыма – министр труда и социальной защиты Елена Романовская на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции.
"Всего в реанимации (больницы № 7 Симферополя, используемой как госпиталь для больных COVID-19 - ред.) находятся восемь пациентов. Из них на кислородной поддержке - три, еще три на неинвазивной вентиляции легких и один пациент на инвазивной вентиляции легких", - сказала Романовская.
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Еще один пациент находится в тяжелом состоянии, но подключение ИВЛ и подача кислорода ему не показаны, отметила она.
В Крыму к 17 мая зарегистрирован 281 случай новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период 104 человека, шесть человек скончались. Госпитализированными остаются 171 человек.
Режим всеобщей строгой самоизоляции в республике Крым с 18 мая отменяется для всех граждан, кроме пожилых людей старше 65 лет. С 18 мая будут сняты ограничения по работе предприятий, однако всем объектам курортной отрасли, общепиту и предприятиям с массовым скоплением людей пока работать запрещено. С 12 мая в республике введен режим ношения масок в общественных местах. Все прибывающие на полуостров, не имеющие в Крыму регистрации или собственности, должны находиться на 14-дневном карантине в обсерваторе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика КрымОбщество
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