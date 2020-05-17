В Крыму восемь пациентов с коронавирусом находятся в реанимации

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости. Восемь крымчан с новой коронавирусной инфекцией госпитализированы в реанимации, их состояние тяжелое, сообщила в воскресенье вице-премьер правительства Крыма – министр труда и социальной защиты Елена Романовская на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции.

"Всего в реанимации (больницы № 7 Симферополя , используемой как госпиталь для больных COVID-19 - ред.) находятся восемь пациентов. Из них на кислородной поддержке - три, еще три на неинвазивной вентиляции легких и один пациент на инвазивной вентиляции легких", - сказала Романовская.

Еще один пациент находится в тяжелом состоянии, но подключение ИВЛ и подача кислорода ему не показаны, отметила она.

В Крыму к 17 мая зарегистрирован 281 случай новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период 104 человека, шесть человек скончались. Госпитализированными остаются 171 человек.

Режим всеобщей строгой самоизоляции в республике Крым с 18 мая отменяется для всех граждан, кроме пожилых людей старше 65 лет. С 18 мая будут сняты ограничения по работе предприятий, однако всем объектам курортной отрасли, общепиту и предприятиям с массовым скоплением людей пока работать запрещено. С 12 мая в республике введен режим ношения масок в общественных местах. Все прибывающие на полуостров, не имеющие в Крыму регистрации или собственности, должны находиться на 14-дневном карантине в обсерваторе.