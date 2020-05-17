Россия и США могут вместе бороться с пандемией, заявил Помпео

"Есть области, где наши две страны могут работать вместе", - отметил он и привел в пример сотрудничество в области борьбы с пандемией и терроризмом.

"Мы рады, что можем попытаться помочь им побороть этот вирус... Когда президент ( Дональд Трамп - ред.) говорил по телефону с президентом (Владимиром - ред.) Путиным , примерно неделю назад, может быть, немного больше, президент принял решение оказать им серьезную помощь. Некоторое оборудование для тестирования, а также ИВЛ. Это оборудование уже в пути", - сказал Помпео.

Он также напомнил об успешной работе с РФ в борьбе с терроризмом.

"Я работаю с Россией с того времени, когда был директором ЦРУ. Я тесно работал с ними, предотвращая теракты. Они помогли нам, спасли американские жизни, предоставив нам информацию. Мы помогли им предотвратить теракт, который планировался в Санкт-Петербурге", - сказал он.

При этом он напомнил о сохраняющихся противоречиях двух стран. "И когда мы взаимодействуем с русскими по этим вопросам, мы проясняем наши ожидания", - заключил он.