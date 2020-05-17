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Распространение нового коронавируса
2020-05-17T17:28
https://ria.ru/20200517/1571581570.html
Россия и США могут вместе бороться с пандемией, заявил Помпео
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568927114_0:0:2900:1631_1036x0_80_0_0_e2490f8130d8370a0fdbecc84fcf5876.jpg
РИА Новости

Россия и США могут вместе бороться с пандемией, заявил Помпео

17:28 17.05.2020
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© AP Photo / Manuel Balce CenetaГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 мая - РИА Новости. Россия и США могут успешно работать вместе по ряду направлений, включая борьбу с пандемией коронавируса и терроризмом, несмотря на сохраняющиеся противоречия, заявил в интервью Washington Examiner госсекретарь США Майк Помпео.
"Есть области, где наши две страны могут работать вместе", - отметил он и привел в пример сотрудничество в области борьбы с пандемией и терроризмом.
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"Мы рады, что можем попытаться помочь им побороть этот вирус... Когда президент (Дональд Трамп - ред.) говорил по телефону с президентом (Владимиром - ред.) Путиным, примерно неделю назад, может быть, немного больше, президент принял решение оказать им серьезную помощь. Некоторое оборудование для тестирования, а также ИВЛ. Это оборудование уже в пути", - сказал Помпео.
Он также напомнил об успешной работе с РФ в борьбе с терроризмом.
"Я работаю с Россией с того времени, когда был директором ЦРУ. Я тесно работал с ними, предотвращая теракты. Они помогли нам, спасли американские жизни, предоставив нам информацию. Мы помогли им предотвратить теракт, который планировался в Санкт-Петербурге", - сказал он.
При этом он напомнил о сохраняющихся противоречиях двух стран. "И когда мы взаимодействуем с русскими по этим вопросам, мы проясняем наши ожидания", - заключил он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВладимир ПутинКоронавирус COVID-19РоссияМайк ПомпеоДональд ТрампСШАВ мире
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