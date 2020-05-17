Израильский Кнессет проголосовал за состав нового правительства

В поддержку нового состава кабмина Израиля проголосовали 73 члена парламента, 46 выступили против. Трансляцию голосования вёл официальный телеканал израильского парламента.
В настоящий момент идёт инаугурационное заседание, в ходе которого премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, Бени Ганц, который после ротации заменит на посту главы правительства Нетаньяху, и депутаты клянутся хранить верность Израилю и добросовестно исполнять свою миссию.
Главой нового правительства до ротации будет Нетаньяху, после чего его сменит лидер "Кахоль-Лаван" Бени Ганц, который до ротации будет в должности "сменного" премьер-министра, а также министра обороны. Как сообщил в воскресенье Нетаньяху, ротация произойдёт 17 ноября 2021 года.
Бени Ганц в своей речи отметил, что "самый большой политический кризис в истории Израиля закончился". "Пришло время закончить эпоху раскола и поляризации и начать эпоху единства и примирения", - добавил он.
В ходе голосования в воскресенье было решено, что новым спикером Кнессета будет Ярив Левин.
Невозможность сформировать правительство стала причиной самого затяжного политического кризиса в истории страны, длившегося более года и приведшего к трем подряд выборам в апреле и сентябре 2019 и марте 2020 года.
22 ноября 2019, 13:30Лидер оппозиции в Израиле призвал Нетаньяху уйти с поста премьера