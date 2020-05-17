В секторе Газа с 22 мая откроют мечети для пятничных молитв

Похороны местного жителя в секторе Газа, погибшего в результате обстрела. 12 декабря 2017

ГАЗА, 17 мая - РИА Новости. Министерство по религиозным делам в Министерство по религиозным делам в секторе Газа , в котором находится у власти движение ХАМАС , заявило в воскресенье о решении открыть мечети для пятничных молитв, начиная с 22 мая.

Ранее власти сектора Газа закрыли все мечети в анклаве в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса.

"Было принято решение постепенно открывать мечети только для пятничных молитв, начиная с пятницы, 29-го дня месяца Рамадан, что соответствует 22 мая", - говорится в заявлении министерства.

"В конце Рамадана будут также открыты мечети для молитвы в праздник Ид аль-Фитр (праздник разговения)", - сообщило также министерство.

Министерство призвало больных, пожилых людей, женщин, детей, лиц, страдающих хроническими заболеваниями, а также тех, кто опасается заражения коронавирусом, совершать молитвы дома.

Как заявила РИА Новости представитель министерства здравоохранения в секторе Газа Вафаа Яги, в мае на территории анклава не было зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом, более 1500 человек, вернувшихся в Газу из Египта и Западного берега реки Иордан , находятся на изоляции.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 4,4 миллиона случаев заражения, свыше 302 тысяч человек скончались.