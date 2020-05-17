В секторе Газа с 22 мая откроют мечети для пятничных молитв

ГАЗА, 17 мая - РИА Новости. Министерство по религиозным делам в секторе Газа, в котором находится у власти движение ХАМАС, заявило в воскресенье о решении открыть мечети для пятничных молитв, начиная с 22 мая.
Ранее власти сектора Газа закрыли все мечети в анклаве в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса.
"Было принято решение постепенно открывать мечети только для пятничных молитв, начиная с пятницы, 29-го дня месяца Рамадан, что соответствует 22 мая", - говорится в заявлении министерства.
"В конце Рамадана будут также открыты мечети для молитвы в праздник Ид аль-Фитр (праздник разговения)", - сообщило также министерство.
Министерство призвало больных, пожилых людей, женщин, детей, лиц, страдающих хроническими заболеваниями, а также тех, кто опасается заражения коронавирусом, совершать молитвы дома.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,4 миллиона случаев заражения, свыше 302 тысяч человек скончались.
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