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Распространение нового коронавируса
2020-05-17T17:25
https://ria.ru/20200517/1571581476.html
В секторе Газа с 22 мая откроют мечети для пятничных молитв
https://cdn23.img.ria.ru/images/151079/70/1510797067_0:200:2932:1849_1036x0_80_0_0_fb205b8a2e3ee672a9dcb8aad086031e.jpg
РИА Новости

В секторе Газа с 22 мая откроют мечети для пятничных молитв

17:25 17.05.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПохороны местного жителя в секторе Газа, погибшего в результате обстрела. 12 декабря 2017
Похороны местного жителя в секторе Газа, погибшего в результате обстрела. 12 декабря 2017
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
ГАЗА, 17 мая - РИА Новости. Министерство по религиозным делам в секторе Газа, в котором находится у власти движение ХАМАС, заявило в воскресенье о решении открыть мечети для пятничных молитв, начиная с 22 мая.
Ранее власти сектора Газа закрыли все мечети в анклаве в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса.
"Было принято решение постепенно открывать мечети только для пятничных молитв, начиная с пятницы, 29-го дня месяца Рамадан, что соответствует 22 мая", - говорится в заявлении министерства.
"В конце Рамадана будут также открыты мечети для молитвы в праздник Ид аль-Фитр (праздник разговения)", - сообщило также министерство.
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Министерство призвало больных, пожилых людей, женщин, детей, лиц, страдающих хроническими заболеваниями, а также тех, кто опасается заражения коронавирусом, совершать молитвы дома.
Как заявила РИА Новости представитель министерства здравоохранения в секторе Газа Вафаа Яги, в мае на территории анклава не было зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом, более 1500 человек, вернувшихся в Газу из Египта и Западного берега реки Иордан, находятся на изоляции.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,4 миллиона случаев заражения, свыше 302 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Сектор ГазаХамасЕгипетВ мире
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