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Распространение нового коронавируса
2020-05-17T17:19
https://ria.ru/20200517/1571581364.html
В Индии продлили режим изоляции до 31 мая
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569427341_0:0:3073:1730_1036x0_80_0_0_d5bc32f3483106446a14b80f4463084f.jpg
РИА Новости

В Индии продлили режим изоляции до 31 мая

17:19 17.05.2020
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© AFP 2020 / -Военнослужащие патрулируют улицу во время карантина в штате Гоа, Индия
Военнослужащие патрулируют улицу во время карантина в штате Гоа, Индия
© AFP 2020 / -
НЬЮ-ДЕЛИ, 17 мая – РИА Новости. Министерство внутренних дел Индии продлило до 31 мая режим изоляции в стране, введенный из-за пандемии коронавируса.
Ранее МВД страны продлило действующий с 25 марта режим изоляции в стране до 17 мая и дало указание штатам выделить "красные", "оранжевые" и "зеленые" зоны в зависимости от числа заболевших коронавирусом. В "зеленых" и "оранжевых" зонах с определенными ограничениями разрешены передвижение на такси и общественном транспорте, работа заводов и отдельных магазинов. Во всех без исключения зонах запрещена работа учебных и развлекательных заведений, закрыты границы между штатами, запрещены полеты на самолетах, поездки на поездах и метро, исключение составляют грузовые перевозки.
"Согласно распоряжению, выданному Национальным органом по борьбе со стихийными бедствиями… настоящим дается указание ... продолжить меры по локализации распространения вируса COVID-19 до 31 мая 2020 года", - говорится в заявлении МВД.
Власти продлили запрет на внутренние и международные авиарейсы. Также на период действия режима изоляции запрещена работа школ и университетов, гостиниц, крупных торговых центров и ресторанов. Запрещены все массовые мероприятия, в том числе религиозные. Спортивные комплексы и стадионы разрешено открыть, но зрителей туда не пустят.
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Разрешена работа автобусов внутри штатов, власти страны разрешили поездки за пределы штатов, но оговорили, что окончательное решение остается за местными властями. Также будет продлен комендантский час, действующий с 7 утра до 7 вечера. Власти штатов уполномочены самостоятельно определять границы "красных", "оранжевых" и "зеленых" зон.
Согласно последним данным, в Индии выявлено 90,9 тысячи заболевших коронавирусом, 34,1 тысячи выздоровели, 2,8 тысячи человек погибли.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,4 миллиона случаев заражения, свыше 302 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19МВД ИндииВОЗИндияВ мире
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