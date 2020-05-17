В Индии продлили режим изоляции до 31 мая

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 мая – РИА Новости. Министерство внутренних дел Индии продлило до 31 мая режим изоляции в стране, введенный из-за пандемии коронавируса.

Ранее МВД страны продлило действующий с 25 марта режим изоляции в стране до 17 мая и дало указание штатам выделить "красные", "оранжевые" и "зеленые" зоны в зависимости от числа заболевших коронавирусом. В "зеленых" и "оранжевых" зонах с определенными ограничениями разрешены передвижение на такси и общественном транспорте, работа заводов и отдельных магазинов. Во всех без исключения зонах запрещена работа учебных и развлекательных заведений, закрыты границы между штатами, запрещены полеты на самолетах, поездки на поездах и метро, исключение составляют грузовые перевозки.

"Согласно распоряжению, выданному Национальным органом по борьбе со стихийными бедствиями… настоящим дается указание ... продолжить меры по локализации распространения вируса COVID-19 до 31 мая 2020 года", - говорится в заявлении МВД.

Власти продлили запрет на внутренние и международные авиарейсы. Также на период действия режима изоляции запрещена работа школ и университетов, гостиниц, крупных торговых центров и ресторанов. Запрещены все массовые мероприятия, в том числе религиозные. Спортивные комплексы и стадионы разрешено открыть, но зрителей туда не пустят.

Разрешена работа автобусов внутри штатов, власти страны разрешили поездки за пределы штатов, но оговорили, что окончательное решение остается за местными властями. Также будет продлен комендантский час, действующий с 7 утра до 7 вечера. Власти штатов уполномочены самостоятельно определять границы "красных", "оранжевых" и "зеленых" зон.

Согласно последним данным, в Индии выявлено 90,9 тысячи заболевших коронавирусом, 34,1 тысячи выздоровели, 2,8 тысячи человек погибли.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 4,4 миллиона случаев заражения, свыше 302 тысяч человек скончались.