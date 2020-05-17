В правительстве Германии предостерегли от использования WhatsApp

Как сообщает Кельбер в письме, использование WhatsApp, принадлежащего компании Facebook, "исключено" для федеральных властей. "Просто в результате отправки сообщений каждый раз WhatsApp получает метаданные", которые передает Facebook, предупреждает Кельбер. В результате компания может получить IP-адрес, данные о местоположении, информацию о смартфоне и его операционной системе или дату и время отправки сообщения. На основании данной информации эксперты могут составить профиль пользователя, в том числе о его работе, финансовом положении, хобби и болезнях, пишет издание.