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В правительстве Германии предостерегли от использования WhatsApp
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РИА Новости

В правительстве Германии предостерегли от использования WhatsApp

17:18 17.05.2020 (обновлено: 18:30 17.05.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваИконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона
Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Уполномоченный правительства ФРГ по вопросам защиты данных Ульрих Кельбер предостерег федеральные власти от использования мессенджера WhatsApp, сообщает издание Handelsblatt со ссылкой на письмо Кельбера, разосланное во все ведомства.
Как сообщает Кельбер в письме, использование WhatsApp, принадлежащего компании Facebook, "исключено" для федеральных властей. "Просто в результате отправки сообщений каждый раз WhatsApp получает метаданные", которые передает Facebook, предупреждает Кельбер. В результате компания может получить IP-адрес, данные о местоположении, информацию о смартфоне и его операционной системе или дату и время отправки сообщения. На основании данной информации эксперты могут составить профиль пользователя, в том числе о его работе, финансовом положении, хобби и болезнях, пишет издание.
С другой стороны, представитель WhatsApp сообщил изданию, что мессенджер не передает пользовательские данные в Facebook. "WhatsApp не может читать сообщения, потому что они по умолчанию зашифрованы", — заявил представитель. Только люди, отправившие друг другу сообщения, могут их прочитать, но не WhatsApp, Facebook или другие люди, добавил он.
Иконки мессенджеров на экране смартфона
27 февраля, 16:28
WhatsApp потерял статус самого популярного приложения
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WhatsApp Inc.ГерманияВ мире
Популярные комментарии
Робяты, переходите к Паше Дурову, и у вас не будет никаких проблем!
17 мая, 17:22
scoffer
6700011
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