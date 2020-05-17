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2020-05-17T17:11
https://ria.ru/20200517/1571581094.html
Украина получила из Китая костюмы биологической защиты для медиков
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РИА Новости

Украина получила из Китая костюмы биологической защиты для медиков

17:11 17.05.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи на Украине
Автомобиль скорой помощи на Украине
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобиль скорой помощи на Украине. Архивное фото
КИЕВ, 17 мая - РИА Новости. Костюмы биологической защиты для медиков, которые были закуплены Минздравом Украины, прибыли в Киев из Китая, об этом сообщил глава министерства Максим Степанов.
Ранее Степанов заявлял, что его ведомство уже закупило более 70 тысяч костюмов биозащиты на средства из резервного фонда.
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"Груз уже прибыл в Украину. И начиная с понедельника начнется распределение костюмов по нашим больницах и лабораторным центрам – именно там, где в них больше всего нуждаются. Уже в понедельник-вторник они поедут к нашим медикам", - приводит слова Степанова сайт Минздрава Украины.
По последним данным Минздрава, общее число выявленных инфицированных коронавирусной инфекцией на Украине составляет 18 291 человек, 514 скончались, 5116 выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,4 миллиона случаев заражения, свыше 302 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КитайУкраинаВ мире
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