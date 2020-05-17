Украина получила из Китая костюмы биологической защиты для медиков

Ранее Степанов заявлял, что его ведомство уже закупило более 70 тысяч костюмов биозащиты на средства из резервного фонда.

"Груз уже прибыл в Украину. И начиная с понедельника начнется распределение костюмов по нашим больницах и лабораторным центрам – именно там, где в них больше всего нуждаются. Уже в понедельник-вторник они поедут к нашим медикам", - приводит слова Степанова сайт Минздрава Украины.