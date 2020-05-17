Россию хотят отстранить от строительства АЭС в Чехии, пишут СМИ

ПРАГА, 17 мая — РИА Новости. Российские и китайские компании, которые подали заявки на участие в тендере на постройку новых энергоблоков АЭС "Дукованы" в Российские и китайские компании, которые подали заявки на участие в тендере на постройку новых энергоблоков АЭС "Дукованы" в Чехии , могут отстранить от конкурса, сообщило издание Deník N

В материале отмечается, что чешский вице-премьер и глава Минпромторга Карел Гавличек, сообщивший 27 апреля журналистам о том, что правительство на очередном заседании рассмотрело вопрос о расширении АЭС "Дукованы", умолчал о "некоторых деталях".

"Кабинет премьера Андрея Бабиша в связи с крупнейшим заказом дополнительно одобрил еще один документ, о котором никто не говорил. И в открытом доступе о нем нет никаких упоминаний. <...> Правительство одобрило тайный документ, который из достройки АЭС "Дукованы" может исключить Россию и Китай", — сообщило СМИ. По информации издания, "выбор будущего исполнителя заказа связан с огромным геополитическим и экономическим значением".

Россию и Китай могут исключить как якобы представляющих угрозу национальной безопасности республики, добавил портал.

Строительство энергоблока

В прошлом ноябре Андрей Бабиш сообщил о решении правительства начать в 2029 году строительство нового энергоблока на АЭС "Дукованы", который должен быть готов к 2036 году. Предполагается, что он заменит один из старых блоков станции. Фирму-поставщика планируют выбрать на основе тендера до конца 2022-го. Цена нового энергоблока составит примерно 140-160 миллиардов крон (около шести-семи миллиардов долларов).

Гавличек, в свою очередь, заявлял, что в течение ближайших пяти лет должна начаться дискуссия о расширении другой чешской АЭС — "Темелин".

Инвесторами строительства новых блоков должны стать специально созданные дочерние фирмы компании ČEZ, а при необходимости ČEZ могла бы одну из них передать государству.