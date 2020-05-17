Россию хотят отстранить от строительства АЭС в Чехии, пишут СМИ

В материале отмечается, что чешский вице-премьер и глава Минпромторга Карел Гавличек, сообщивший 27 апреля журналистам о том, что правительство на очередном заседании рассмотрело вопрос о расширении АЭС "Дукованы", умолчал о "некоторых деталях".
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"Кабинет премьера Андрея Бабиша в связи с крупнейшим заказом дополнительно одобрил еще один документ, о котором никто не говорил. И в открытом доступе о нем нет никаких упоминаний. <...> Правительство одобрило тайный документ, который из достройки АЭС "Дукованы" может исключить Россию и Китай", — сообщило СМИ. По информации издания, "выбор будущего исполнителя заказа связан с огромным геополитическим и экономическим значением".
Россию и Китай могут исключить как якобы представляющих угрозу национальной безопасности республики, добавил портал.
Строительство энергоблока
В прошлом ноябре Андрей Бабиш сообщил о решении правительства начать в 2029 году строительство нового энергоблока на АЭС "Дукованы", который должен быть готов к 2036 году. Предполагается, что он заменит один из старых блоков станции. Фирму-поставщика планируют выбрать на основе тендера до конца 2022-го. Цена нового энергоблока составит примерно 140-160 миллиардов крон (около шести-семи миллиардов долларов).
Гавличек, в свою очередь, заявлял, что в течение ближайших пяти лет должна начаться дискуссия о расширении другой чешской АЭС — "Темелин".
Инвесторами строительства новых блоков должны стать специально созданные дочерние фирмы компании ČEZ, а при необходимости ČEZ могла бы одну из них передать государству.
Для участия в тендере еще в начале 2018 года подали заявки шесть фирм: "Росатом", французская EDF, южнокорейская KHNP, китайская China General Nuclear Power, американская Westinghouse и совместный проект французской Arevа и японской Mitsubishi — Atmea. Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев подтвердил журналистам намерение госкорпорации участвовать в тендере на строительство нового блока. В феврале 2020 года в Праге прошли консультации с представителями этих фирм.