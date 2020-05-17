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2020-05-17T17:02
https://ria.ru/20200517/1571580667.html
В США стартовала ракета-носитель Atlas 5 с секретным шаттлом
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РИА Новости

В США стартовала ракета-носитель Atlas 5 с секретным шаттлом

17:02 17.05.2020
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© AP Photo / John RaouxСтарт ракеты Atlas 5
Старт ракеты Atlas 5
© AP Photo / John Raoux
Старт ракеты Atlas 5. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 мая – РИА Новости. Ракета-носитель Atlas 5 стартовала во Флориде с экспериментальным военным мини-шаттлом X-37B, компания United Launch Alliance ведет прямую трансляцию запуска.
Старт ракеты-носителя был дан с космодрома на мысе Канаверал в 9.14 (16.14 мск) по времени Восточного побережья США.
Как ранее сообщили в ВС США, нынешний, шестой полет - первый полёт X-37B с использованием служебного модуля с аппаратурой для экспериментов. Поэтому в ходе тестового полета на борту X-37B пройдет большое количество экспериментов, в том числе два в интересах НАСА: по исследованию влияния радиации и других факторов космического полёта на материалы и семена.
По имеющейся информации, в ходе миссии X-37B в космос также планируется вывести малый спутник FalconSat-8 с пятью экспериментальными полезными нагрузками академии ВВС США, а также провести эксперимент по преобразованию солнечной энергии в радиочастотную микроволновую энергию для передачи на Землю.
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Челнок X-37B разработан американской компанией Boeing. С 2010 года состоялись пять космических полетов мини-шаттла длительностью от 225 до 780 дней с целью выполнения на орбите экспериментов в интересах ВВС США. Их подробности засекречены. Из последнего полета мини-шаттл вернулся в октябре 2019 года, выведя на орбиту три спутника неизвестного назначения.
Ранее бывший министр ВВС США Хизер Уилсон заявила, что необычные маневренные возможности X-37B в космосе "сводят врагов с ума".
Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в октябре 2018 года выразил опасение, что X-37B может использоваться американскими военными в качестве носителя оружия. По его словам, такой аппарат нельзя засечь системой предупреждения о ракетном нападении. В то же время российские военные сообщали, что отслеживают все маневры американского челнока на орбите.
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Вооруженные силы СШАAtlas (ракета)Космос - РИА НаукаРоскосмосНАСАДмитрий РогозинФлоридаСША
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