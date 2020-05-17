Попова назвала нормальное число новых заражений коронавирусом

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Глава Глава Роспотребнадзора Анна Попова ответила на вопрос об оптимальном числе новых случаев заражения коронавирусом в стране. Видео опубликовал журналист Павел Зарубин в своем инстаграме

"Ноль", — сказала главный санитарный врач в интервью для программы " Москва. Кремль. Путин " на канале "Россия 1".

Пандемия коронавируса охватила абсолютное большинство государств мира. По данным ВОЗ , заражены около четырех с половиной миллионов человек, из которых почти 306 тысяч умерли. Лидером по числу заражений являются США

В России выявили 281 752 случая COVID-19, 2631 человек скончался, более 67 тысяч пациентов выздоровели.

Россиян попросили в период эпидемии оставаться дома. Во многих регионах введен пропускной режим, в ряде субъектов при выходе из дома необходимо носить маски. Также приостановлено международное авиа- и железнодорожное сообщение.

В то же время некоторые регионы на фоне стабилизации распространения инфекции постепенно ослабляют ограничения, введенные из-за эпидемии.