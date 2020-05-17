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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-17T16:54
https://ria.ru/20200517/1571580535.html
Попова назвала нормальное число новых заражений коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571332912_0:252:3105:1999_1036x0_80_0_0_9b7959b2b56233289d4f43df99c33b68.jpg
РИА Новости

Попова назвала нормальное число новых заражений коронавирусом

16:54 17.05.2020
24355
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкГлавв Роспотребнадзора Анна Попова
Главв Роспотребнадзора Анна Попова
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Главв Роспотребнадзора Анна Попова. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова ответила на вопрос об оптимальном числе новых случаев заражения коронавирусом в стране. Видео опубликовал журналист Павел Зарубин в своем инстаграме.
"Ноль", — сказала главный санитарный врач в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
Пандемия коронавируса охватила абсолютное большинство государств мира. По данным ВОЗ, заражены около четырех с половиной миллионов человек, из которых почти 306 тысяч умерли. Лидером по числу заражений являются США.
В России выявили 281 752 случая COVID-19, 2631 человек скончался, более 67 тысяч пациентов выздоровели.
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Россиян попросили в период эпидемии оставаться дома. Во многих регионах введен пропускной режим, в ряде субъектов при выходе из дома необходимо носить маски. Также приостановлено международное авиа- и железнодорожное сообщение.
В то же время некоторые регионы на фоне стабилизации распространения инфекции постепенно ослабляют ограничения, введенные из-за эпидемии.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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