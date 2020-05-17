Попова назвала нормальное число новых заражений коронавирусом

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова ответила на вопрос об оптимальном числе новых случаев заражения коронавирусом в стране. Видео опубликовал журналист Павел Зарубин в своем инстаграме.
"Ноль", — сказала главный санитарный врач в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
В России выявили 281 752 случая COVID-19, 2631 человек скончался, более 67 тысяч пациентов выздоровели.
Россиян попросили в период эпидемии оставаться дома. Во многих регионах введен пропускной режим, в ряде субъектов при выходе из дома необходимо носить маски. Также приостановлено международное авиа- и железнодорожное сообщение.
В то же время некоторые регионы на фоне стабилизации распространения инфекции постепенно ослабляют ограничения, введенные из-за эпидемии.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.