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2020-05-17T17:28
https://ria.ru/20200517/1571580499.html
Больнице в Ульяновской области присвоят имя врача, умершего от COVID-19
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РИА Новости

Больнице в Ульяновской области присвоят имя врача, умершего от COVID-19

16:53 17.05.2020 (обновлено: 17:28 17.05.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМедицинский работник в больнице
Медицинский работник в больнице
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Медицинский работник в больнице. Архивное фото
САМАРА, 17 мая — РИА Новости. Карсунской районной больнице в Ульяновской области присвоят имя врача Владимира Фиошина, который скончался после заражения коронавирусом, сообщает в воскресенье пресс-служба правительства региона.
В апреле в Карсунской районной больнице произошла вспышка COVID-19, несколько десятков жителей района, в том числе медики, заразились коронавирусом. В частности, положительный результат дал тест на COVID-19 врача больницы Владимира Фиошина, позже мужчина скончался. Медучреждение несколько недель находилось на карантине, в районе была развернута резервная больница для оказания помощи пациентам с неинфекционными заболеваниями.
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В воскресенье больницу посетил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, где наградил работников медучреждения за вклад в борьбу с коронавирусом.
"В этой борьбе, к моему великому сожалению, мы потеряли врача Владимира Ивановича Фиошина. Чтобы сохранить вечную память об этом герое, мы поддержали инициативу коллектива о присвоении его имени Карсунской районной больнице", — цитирует Морозова пресс-служба.
По информации пресс-службы, работники здравоохранения региона также выступили с инициативой установки в Карсунском районе памятника медикам, борющимся с пандемией.
"Карсунская больница больше всех пострадала — практически весь коллектив ушел на карантин. Конечно, большая поддержка пришла со стороны медиков из других больниц. Справились общими усилиями, так и должно быть в это сложное время. Поэтому мы решили, что именно в Карсунском районе — возможно, на территории самой больницы — будет установлена памятная композиция медработникам, внесшим вклад в борьбу с пандемией. Она будет посвящена не только медикам, которые оказывали помощь, но и которые отдали свою жизнь. Мы преклоняемся перед каждым из них", — приводит пресс-служба слова председателя областной организации профсоюза работников здравоохранения Светланы Свириной.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей Морозов (политик)Ульяновская областьКарсунский районОбщество
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