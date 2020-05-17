Больнице в Ульяновской области присвоят имя врача, умершего от COVID-19

В апреле в Карсунской районной больнице произошла вспышка COVID-19, несколько десятков жителей района, в том числе медики, заразились коронавирусом. В частности, положительный результат дал тест на COVID-19 врача больницы Владимира Фиошина, позже мужчина скончался. Медучреждение несколько недель находилось на карантине, в районе была развернута резервная больница для оказания помощи пациентам с неинфекционными заболеваниями.

"Карсунская больница больше всех пострадала — практически весь коллектив ушел на карантин. Конечно, большая поддержка пришла со стороны медиков из других больниц. Справились общими усилиями, так и должно быть в это сложное время. Поэтому мы решили, что именно в Карсунском районе — возможно, на территории самой больницы — будет установлена памятная композиция медработникам, внесшим вклад в борьбу с пандемией. Она будет посвящена не только медикам, которые оказывали помощь, но и которые отдали свою жизнь. Мы преклоняемся перед каждым из них", — приводит пресс-служба слова председателя областной организации профсоюза работников здравоохранения Светланы Свириной.