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Владимир Путин назвал Россию отдельной цивилизацией
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РИА Новости

Владимир Путин назвал Россию отдельной цивилизацией

16:50 17.05.2020 (обновлено: 01:55 18.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. России следует делать упор на развитие высоких технологий, чтобы сохранить свою цивилизацию, считает президент Владимир Путин.
"Появились новые технологии, и они поменяют мир, они уже его меняют", — заявил глава государства в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
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В качестве примера он привел искусственный интеллект, беспилотную технику, генетику, медицину и образование.
"Все это и будет той базой, на которой будет развиваться страна", — отметил глава государства.
По мнению Путина, Россия — не просто страна, а отдельная цивилизация благодаря своим богатым традициям, многонациональности, множеству культур и вероисповеданий.
"Если мы хотим сохранить эту цивилизацию, мы, конечно, должны делать упор именно на высокие технологии и на будущее их развитие", — заключил он.
Это интервью Путин дал после заседания Наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив 18 сентября 2019 года, но в эфире его показали впервые.
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РоссияВладимир ПутинТехнологииОбщество
Популярные комментарии
А как отнестись к тому, что деньги, сопостовимые российскому бюджету, вывозятся за границу. Которые используются для строительства и развития заводов и фабрик, комплектования, вооружения и снабжения военных, которые стоят у наших границ. Медицина развалена, наука в зачаточном состоянии. Образование на ладан дышит. Со времён Петра I не можем догнать и перегнать Европу. Откуда возьмутся деньги, если даже в трудные времена пандемии, не могут выплатить по десять тысяч на продукты?
17 мая, 17:29
Агафон Батечко
94092288204
Ну вот, ближе к делу. Давно пора сказать так как есть.
17 мая, 16:58
И Игорь И
244146322113
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