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Религия и мировоззрение
2020-05-17T16:45
https://ria.ru/20200517/1571580395.html
Бывший митрополит Калавритский "отлучил" от церкви премьера Греции
https://cdn25.img.ria.ru/images/115009/25/1150092538_0:0:2048:1152_1036x0_80_0_0_2092335be4f13bc767fdf1d6fad481e0.jpg
РИА Новости

Бывший митрополит Калавритский "отлучил" от церкви премьера Греции

16:45 17.05.2020
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© Фото : Сергей СтефановБывший митрополит Калавритский и Эгиалийский Амвросий (Элладская православная церковь)
Бывший митрополит Калавритский и Эгиалийский Амвросий (Элладская православная церковь)
© Фото : Сергей Стефанов
АФИНЫ, 17 мая - РИА Новости. Бывший митрополит Калавритский и Эгиалийский Амвросий заявил в воскресенье, что отлучает от церкви премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, министра образования и по делам религий Ники Керамеос и заместителя министра гражданской защиты Никоса Хардалиаса. Синод Элладской православной церкви заявил, что это решение недействительно и незаконно.
В воскресенье в Греции верующие смогли впервые за полтора месяца присутствовать на воскресной литургии, ранее это было запрещено из-за опасности распространения коронавируса. После литургии бывший митрополит, известный своими крайне правыми высказываниями в бытность митрополитом, зачитал отлучение.
Три дня назад Амвросий заявил, что если министр образования Керамеос не извинится за свои "кощунственные слова", что коронавирус передаётся со слюной, а значит и при причастии, он отлучит ее от церкви. В воскресенье во время божественной литургии он заявил об отлучении Керамеос, а заодно премьера Греции Мицотакиса и замминистра гражданской защиты Хардалиаса. "Отлучение" было зачитано в отсутствие действующего митрополита Иеронима. По сообщениям местных СМИ, некоторые верующие были разочарованы и покинули церковь.
Синод Элладской православной церкви немедленно заявил, что только архиерейский собор имеет право отлучать от церкви членов Элладской церкви.
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В соответствии с уставом церкви, что только архиерейский собор "принимает решение о наложении наказания в виде отлучения", говорится в поступившем в РИА Новости заявлении Синода.
"Любое решение признать отлученным члена Элладской православной церкви, которое не было принято Священным Синодом Ее Иерархии, является несуществующим и недействительным" - говорится в заявлении.
Амвросий в августе 2019 года ушёл в отставку с поста митрополита. До этого его обвиняли в гомофобии, расизме, поддержке ультраправой партии "Золотая заря". Суд признавал его виновным в публичном подстрекательстве к насилию или ненависти и в неправомерном использовании церковного поста после публикации в его личном блоге комментариев против гомосексуалистов. Он неоднократно выступал против мигрантов. После начала пандемии коронавируса Амвросий заявлял, что Мицотакис не должен закрывать церкви и быть гонителем Христа. По его словам, освящение является лекарством от коронавируса.
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Религия и мировоззрениеКоронавирус COVID-19Кириакос МицотакисЭлладская православная церковьКоронавирусыНовости - Религия и мировоззрениеГрецияВ мире
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