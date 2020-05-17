Бывший митрополит Калавритский "отлучил" от церкви премьера Греции

АФИНЫ, 17 мая - РИА Новости. Бывший митрополит Калавритский и Эгиалийский Амвросий заявил в воскресенье, что отлучает от церкви премьер-министра Бывший митрополит Калавритский и Эгиалийский Амвросий заявил в воскресенье, что отлучает от церкви премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса , министра образования и по делам религий Ники Керамеос и заместителя министра гражданской защиты Никоса Хардалиаса. Синод Элладской православной церкви заявил, что это решение недействительно и незаконно.

В воскресенье в Греции верующие смогли впервые за полтора месяца присутствовать на воскресной литургии, ранее это было запрещено из-за опасности распространения коронавируса. После литургии бывший митрополит, известный своими крайне правыми высказываниями в бытность митрополитом, зачитал отлучение.

Три дня назад Амвросий заявил, что если министр образования Керамеос не извинится за свои "кощунственные слова", что коронавирус передаётся со слюной, а значит и при причастии, он отлучит ее от церкви. В воскресенье во время божественной литургии он заявил об отлучении Керамеос, а заодно премьера Греции Мицотакиса и замминистра гражданской защиты Хардалиаса. "Отлучение" было зачитано в отсутствие действующего митрополита Иеронима. По сообщениям местных СМИ, некоторые верующие были разочарованы и покинули церковь.

Синод Элладской православной церкви немедленно заявил, что только архиерейский собор имеет право отлучать от церкви членов Элладской церкви.

В соответствии с уставом церкви, что только архиерейский собор "принимает решение о наложении наказания в виде отлучения", говорится в поступившем в РИА Новости заявлении Синода.

"Любое решение признать отлученным члена Элладской православной церкви, которое не было принято Священным Синодом Ее Иерархии, является несуществующим и недействительным" - говорится в заявлении.

Амвросий в августе 2019 года ушёл в отставку с поста митрополита. До этого его обвиняли в гомофобии, расизме, поддержке ультраправой партии "Золотая заря". Суд признавал его виновным в публичном подстрекательстве к насилию или ненависти и в неправомерном использовании церковного поста после публикации в его личном блоге комментариев против гомосексуалистов. Он неоднократно выступал против мигрантов. После начала пандемии коронавируса Амвросий заявлял, что Мицотакис не должен закрывать церкви и быть гонителем Христа. По его словам, освящение является лекарством от коронавируса.