Число зараженных коронавирусом в Саудовской Аравии выросло на 2736

Согласно данным министерства, за последние сутки в королевстве выявлены 2736 новых зараженных. Общее число случаев заражения в Саудовской Аравии достигло 54 752, выздоровели 25 722 человека, скончались 312.

Саудовская Аравия остается на лидирующей позиции в арабском мире по числу зараженных коронавирусом. Ранее представитель минздрава Мухаммед аль-Абдель аль-Али заявил, что причиной роста числа заболевших остается нежелание саудовских подданных соблюдать самоизоляцию, а также семейные встречи во время Рамадана.