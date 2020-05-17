Число зараженных коронавирусом в Саудовской Аравии выросло на 2736

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Саудовской Аравии приблизилось к 55 тысячам, сообщает министерство здравоохранения королевства.
Согласно данным министерства, за последние сутки в королевстве выявлены 2736 новых зараженных. Общее число случаев заражения в Саудовской Аравии достигло 54 752, выздоровели 25 722 человека, скончались 312.
Саудовская Аравия остается на лидирующей позиции в арабском мире по числу зараженных коронавирусом. Ранее представитель минздрава Мухаммед аль-Абдель аль-Али заявил, что причиной роста числа заболевших остается нежелание саудовских подданных соблюдать самоизоляцию, а также семейные встречи во время Рамадана.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,4 миллиона случаев заражения, свыше 302 тысяч человек скончались.
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