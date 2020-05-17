Иран приветствует политическое соглашение в руководстве Афганистана

ТЕГЕРАН, 17 мая – РИА Новости. Тегеран приветствует политическое соглашение относительно руководства в Афганистане, готов и далее оказывать помощь во внутриафганском урегулировании, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
Ранее сообщалось, что президент Афганистана Ашраф Гани и бывший премьер Абдулла Абдулла, его политический конкурент, подписали в воскресенье политическое соглашение о разделе власти
"Иран готов оказать содействие межафганскому политическому диалогу и помочь в продолжении процесса единения афганских групп и группировок, что касается и "Талибана", - говорится в заявлении Мусави.
Вслед за этим внешнеполитическое ведомство Ирана также сообщило о телефонном разговоре министра Мохаммада Джавада Зарифа с подписавшими соглашение политиками. В ходе переговоров глава МИД Ирана заверил обоих политиков в готовности Тегерана оказать стране поддержку.
Переизбранный президент Афганистана Ашраф Гани 9 марта принял присягу и официально вступил в должность. Не признавший своего поражения на выборах премьер-министр Абдулла Абдулла в тот же день провел параллельную церемонию инаугурации в качестве главы государства. Через два дня Гани упразднил должность главы исполнительной власти, которую занимал Абдулла.