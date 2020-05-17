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Распространение нового коронавируса
2020-05-17T16:38
https://ria.ru/20200517/1571580228.html
В Подмосковье создадут комиссию по дополнительным выплатам медикам
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571397743_0:0:3097:1742_1036x0_80_0_0_3b57b6dcea5629381eebcf9c1fc5f544.jpg
РИА Новости

В Подмосковье создадут комиссию по дополнительным выплатам медикам

16:38 17.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники
Медицинские работники
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Медицинские работники. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Специальную комиссию, в которую можно будет направить вопросы по выплатам медикам, создадут в Подмосковье, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Он отметил, что проследит за исполнением поручения президента РФ Владимира Путина, чтобы медики быстро и четко получили все положенные доплаты.
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По словам Воробьева, главные врачи расскажут своим сотрудникам о размере и порядке выплат, а также все время будут на связи, чтобы ответить на любые вопросы. В больницах и других медицинских учреждениях на видном месте поместят всю информацию с телефонами руководителей. Туда сможет позвонить любой медик, который считает, что не получил выплату или получил не все деньги.
"Мы создадим специальную комиссию, в которую также можно будет направить вопросы, связанные с выплатами. Сделать это можно по телефону 8 (495) 990-77-77. Каждое обращение будет контролировать первый вице-губернатор Ильдар Габдрахманов, он отвечает в областном правительстве за сектор здравоохранения", - написал губернатор на своей странице в соцсети "Вконтакте".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Андрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Общество
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