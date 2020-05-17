В Подмосковье создадут комиссию по дополнительным выплатам медикам

По словам Воробьева, главные врачи расскажут своим сотрудникам о размере и порядке выплат, а также все время будут на связи, чтобы ответить на любые вопросы. В больницах и других медицинских учреждениях на видном месте поместят всю информацию с телефонами руководителей. Туда сможет позвонить любой медик, который считает, что не получил выплату или получил не все деньги.