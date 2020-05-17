В Подмосковье создадут комиссию по дополнительным выплатам медикам

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Специальную комиссию, в которую можно будет направить вопросы по выплатам медикам, создадут в Подмосковье, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Он отметил, что проследит за исполнением поручения президента РФ Владимира Путина, чтобы медики быстро и четко получили все положенные доплаты.
По словам Воробьева, главные врачи расскажут своим сотрудникам о размере и порядке выплат, а также все время будут на связи, чтобы ответить на любые вопросы. В больницах и других медицинских учреждениях на видном месте поместят всю информацию с телефонами руководителей. Туда сможет позвонить любой медик, который считает, что не получил выплату или получил не все деньги.
"Мы создадим специальную комиссию, в которую также можно будет направить вопросы, связанные с выплатами. Сделать это можно по телефону 8 (495) 990-77-77. Каждое обращение будет контролировать первый вице-губернатор Ильдар Габдрахманов, он отвечает в областном правительстве за сектор здравоохранения", - написал губернатор на своей странице в соцсети "Вконтакте".
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