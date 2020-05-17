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2020-05-17T16:37
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Срок отбора клиник для получения грантов на услуги пенсионерам продлили
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РИА Новости

Срок отбора клиник для получения грантов на услуги пенсионерам продлили

16:37 17.05.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСтетоскоп
Стетоскоп
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Стетоскоп. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Правительство РФ продлило на месяц срок проведения конкурсного отбора частных медорганизаций для получения грантов на оказание услуг гражданам в возрасте 65 лет и старше, сообщает пресс-служба кабмина.
"На месяц продлен срок проведения конкурсного отбора частных медицинских организаций для получения грантов на оказание медико-социальных услуг гражданам в возрасте 65 лет и старше. Конкурсный отбор частных медицинских организаций для получения грантов в виде субсидий из федерального бюджета на оказание медико-социальных услуг гражданам в возрасте 65 лет и старше, продлен до 15 июня", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что продление срока позволит принять участие в отборе большему количеству частных медицинских учреждений.
"Пилотный проект по привлечению частных клиник к оказанию медико-социальных услуг пожилым гражданам будет реализован в 9 регионах. Это Республики Мордовия, Татарстан, Алтайский край, а также Воронежская, Кемеровская, Костромская, Новосибирская, Тамбовская и Тульская области. Для граждан помощь будет бесплатной", - добавляется в сообщении пресс-службы.
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Республика МордовияПравительство РФТамбовская областьВоронежская областьКостромская областьНовосибирская областьРеспублика Татарстан (Татарстан)Алтайский крайТульская областьКемеровская областьОбщество
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