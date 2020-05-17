Срок отбора клиник для получения грантов на услуги пенсионерам продлили

"На месяц продлен срок проведения конкурсного отбора частных медицинских организаций для получения грантов на оказание медико-социальных услуг гражданам в возрасте 65 лет и старше. Конкурсный отбор частных медицинских организаций для получения грантов в виде субсидий из федерального бюджета на оказание медико-социальных услуг гражданам в возрасте 65 лет и старше, продлен до 15 июня", - говорится в сообщении.