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2020-05-17T16:34
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В Атлантике сформировался тропический шторм "Артур"
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РИА Новости

В Атлантике сформировался тропический шторм "Артур"

16:32 17.05.2020 (обновлено: 16:34 17.05.2020)
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© AP Photo / NOAAУраганы в Атлантическом океане на спутниковом снимке
Ураганы в Атлантическом океане на спутниковом снимке
© AP Photo / NOAA
Ураганы в Атлантическом океане на спутниковом снимке. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Тропический шторм, получивший имя "Артур", сформировался в западной части Атлантического океана и движется в северо-восточном направлении, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).
По данным синоптиков, максимальная скорость ветра достигала 64,3 километра в час. Скорость движения шторма составляет 14,4 километра в час. По прогнозам специалистов, "Артур" останется в достаточной удаленности от восточного побережья штатов Флорида, Джорджия и Южная Каролина, в понедельник он может переместиться к побережью Северной Каролины.
Это первый тропический шторм в этом году, которому было присвоено имя.
Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. Шторм становится ураганом, когда скорость ветра превышает 119 километров в час.
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ПогодаАтлантический океанЗемля - РИА НаукаФлоридаДжорджияЮжная КаролинаСШАСеверная КаролинаВ мире
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