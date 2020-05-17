В Атлантике сформировался тропический шторм "Артур"

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Тропический шторм, получивший имя "Артур", сформировался в западной части Атлантического океана и движется в северо-восточном направлении, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).
По данным синоптиков, максимальная скорость ветра достигала 64,3 километра в час. Скорость движения шторма составляет 14,4 километра в час. По прогнозам специалистов, "Артур" останется в достаточной удаленности от восточного побережья штатов Флорида, Джорджия и Южная Каролина, в понедельник он может переместиться к побережью Северной Каролины.
Это первый тропический шторм в этом году, которому было присвоено имя.
Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. Шторм становится ураганом, когда скорость ветра превышает 119 километров в час.
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