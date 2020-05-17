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Культура
2020-05-17T16:28
https://ria.ru/20200517/1571579963.html
Адвокат Муцениеце прокомментировала задержание актрисы
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РИА Новости

Адвокат Муцениеце прокомментировала задержание актрисы

16:28 17.05.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Агата Муцениеце
Актриса Агата Муцениеце
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Актриса Агата Муцениеце. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Адвокат актрисы Агаты Муцениеце, которую накануне задержали из-за нарушения режима самоизоляции, прокомментировала инцидент.
Накануне артистка рассказала в инстаграме о попытке остановить подготовку к вырубке деревьев около дома, после чего ее задержали приехавшие на место сотрудники полиции. По словам Муцениеце, у нее проверили документы, несмотря на наличие пропуска. 
Как сообщила адвокат Жанна Михална, стражи порядка не стали составлять протокол на ее клиентку.

"Она оказалась не в нужном месте, не в нужное время, но главное, что я оказалась в нужном месте и в нужное время. А полиция просто делает свою работу. К ОВД никаких вопросов и претензий", — написала юрист в блоге.

Кроме того, она поддержала намерение актрисы бороться с вырубкой аллеи на севере Москвы, но, по словам Михалны, "шансов мало".
Павел Прилучный и Агата Муцениеце
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3730615756
Обсудить 10
КультураАгата МуцениецеМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
А кто это вообще
17 мая, 16:55
valomakin
1000000
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