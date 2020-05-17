Адвокат Муцениеце прокомментировала задержание актрисы

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Адвокат актрисы Агаты Муцениеце, которую накануне задержали из-за нарушения режима самоизоляции, прокомментировала инцидент.
Накануне артистка рассказала в инстаграме о попытке остановить подготовку к вырубке деревьев около дома, после чего ее задержали приехавшие на место сотрудники полиции. По словам Муцениеце, у нее проверили документы, несмотря на наличие пропуска.
Как сообщила адвокат Жанна Михална, стражи порядка не стали составлять протокол на ее клиентку.
"Она оказалась не в нужном месте, не в нужное время, но главное, что я оказалась в нужном месте и в нужное время. А полиция просто делает свою работу. К ОВД никаких вопросов и претензий", — написала юрист в блоге.
Кроме того, она поддержала намерение актрисы бороться с вырубкой аллеи на севере Москвы, но, по словам Михалны, "шансов мало".
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