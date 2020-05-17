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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-17T16:28
https://ria.ru/20200517/1571579921.html
В Совфеде ответили на обвинение Еврокомиссии в дезинформации о COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/150800/52/1508005204_0:0:2971:1671_1036x0_80_0_0_6f11ae0eb658fafe8b39e39ef8396094.jpg
РИА Новости

В Совфеде ответили на обвинение Еврокомиссии в дезинформации о COVID-19

16:28 17.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСенатор Олег Морозов
Сенатор Олег Морозов
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Заявление еврочиновника Питера Стано о якобы распространении Россией дезинформации о положении дел с коронавирусом в Европе выглядит странно и является фейком, сказал РИА Новости сенатор Олег Морозов.
Официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано в интервью таблоиду Bild am Sonntag ранее заявил, что, по мнению ЕК, различные "источники из России" якобы способствуют распространению в странах ЕС теорий заговора и дезинформации о коронавирусе нового типа. При этом примеров он не привел. По его словам, цель подобной дезинформации состоит в том, чтобы "поставить под сомнение авторитет и способность ЕС и стран-членов объединения преодолеть кризис".
"Очень странное утверждение, если только не признать его осмысленным фейком. Я не встречал в российских СМИ тенденциозных сообщений о ситуации в Европе или США. Никакого злорадства по поводу коронавирусных проблем в мире мы не испытываем", - отметил Морозов.
По его словам, если и есть критические выводы о положении дел, в частности, о высокой смертности, то они даются, как правило, со ссылкой на мнение ВОЗ и публикации в зарубежных СМИ. "Тем более я не слышал никаких критических оценок со стороны российских официальных лиц", - добавил он.
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"Очередной фейк, рассчитанный на то, чтобы переложить все с больной головы на здоровую. Тем более, что про нас уж точно привирают безбожно, в частности, по вопросу о скрываемой якобы смертности", - заключил сенатор.
Как заявил ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Евросоюз так и не предоставил ни единого факта о якобы дезинформации со стороны России по поводу пандемии коронавируса. По словам министра, Россия привыкла к тому, что западные коллеги все чаще пытаются найти некие объединяющие их мотивы в вымыслах по поводу российской или какой-то иной угрозы.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Политическая пандемия: как победить дезинформацию в мировых СМИ?
14 мая, 20:04
1520105
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыОлег МорозовЕврокомиссияЕвропаВ мире
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