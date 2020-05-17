В Совфеде ответили на обвинение Еврокомиссии в дезинформации о COVID-19

По его словам, если и есть критические выводы о положении дел, в частности, о высокой смертности, то они даются, как правило, со ссылкой на мнение ВОЗ и публикации в зарубежных СМИ. "Тем более я не слышал никаких критических оценок со стороны российских официальных лиц", - добавил он.