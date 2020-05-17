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2020-05-17T16:26
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В Самарской области малоимущим "обнулят" апрельский платеж за коммуналку
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РИА Новости

В Самарской области малоимущим "обнулят" апрельский платеж за коммуналку

16:26 17.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПлатежные квитанции за услуги ЖКХ.
Платежные квитанции за услуги ЖКХ.
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Платежные квитанции за услуги ЖКХ.. Архивное фото
САМАРА, 17 мая - РИА Новости. Малоимущим семьям в Самарской области, которые получают субсидии на оплату коммунальных услуг, полностью компенсируют расходы за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) за апрель, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Малоимущим семьям Самарской области, которые получают субсидии на оплату коммуналки, в полном объеме компенсируют расходы по ЖКУ за апрель. Такое решение в воскресенье, 17 мая, принял и озвучил на заседании регионального оперативного штаба губернатор Дмитрий Азаров", - говорится в сообщении.
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По данным властей, получателями субсидии являются малоимущие семьи, чей расход на коммунальные услуги составляет более 22% от доли расходов в совокупном доходе семьи.
"Очень простая формула, по которой рассчитывается субсидия, но приводит она к одному: все получатели этой помощи за апрель месяц никакие средства вносить за жилищно-коммунальные услуги не будут. Они будут компенсированы за счет регионального бюджета. Таким образом, для малообеспеченных граждан мы де-факто обнуляем платеж", – цитирует Азарова пресс-служба.
Отмечается, что воспользоваться мерой поддержки смогут граждане, являвшиеся получателями субсидии на ЖКУ до 1 мая 2020 года. На выплату смогут рассчитывать более 34 тысяч семей в Самарской области. Объем средств, необходимый на выплату, составляет 52,6 миллиона рублей.
Подчеркивается, что выплата будет предоставляться в срок до 1 июня министерством социально-демографической и семейной политики региона на основании имеющихся сведений без предоставления гражданином заявления и документов.
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