В Самарской области малоимущим "обнулят" апрельский платеж за коммуналку

САМАРА, 17 мая - РИА Новости. Малоимущим семьям в Малоимущим семьям в Самарской области , которые получают субсидии на оплату коммунальных услуг, полностью компенсируют расходы за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) за апрель, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Малоимущим семьям Самарской области, которые получают субсидии на оплату коммуналки, в полном объеме компенсируют расходы по ЖКУ за апрель. Такое решение в воскресенье, 17 мая, принял и озвучил на заседании регионального оперативного штаба губернатор Дмитрий Азаров ", - говорится в сообщении.

По данным властей, получателями субсидии являются малоимущие семьи, чей расход на коммунальные услуги составляет более 22% от доли расходов в совокупном доходе семьи.

"Очень простая формула, по которой рассчитывается субсидия, но приводит она к одному: все получатели этой помощи за апрель месяц никакие средства вносить за жилищно-коммунальные услуги не будут. Они будут компенсированы за счет регионального бюджета. Таким образом, для малообеспеченных граждан мы де-факто обнуляем платеж", – цитирует Азарова пресс-служба.

Отмечается, что воспользоваться мерой поддержки смогут граждане, являвшиеся получателями субсидии на ЖКУ до 1 мая 2020 года. На выплату смогут рассчитывать более 34 тысяч семей в Самарской области. Объем средств, необходимый на выплату, составляет 52,6 миллиона рублей.