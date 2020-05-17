Власти Самарской области заявили, что близки к смягчению ограничений

САМАРА, 17 мая - РИА Новости. Самарская область по показателю свободного коечного фонда приближается к нормативу, необходимому для перехода на первый этап снятия ограничений из-за коронавируса, при этом критерий по охвату тестированием населения перевыполнен, сообщает в воскресенье пресс-служба правительства региона.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о трех критериях для принятия решений в регионах о смягчении режима ограничений, которое будет проходить в три этапа. Первый показатель - коэффициент распространения инфекции, это среднее число людей, которых инфицирует один больной до изоляции, он не должен превышать 1. Также необходимо обеспечить 50% свободного коечного фонда, а охват тестированием должен составлять не менее 70 на 100 тысяч населения.
"Показатель по свободному коечному фонду для лечения больных новой коронавирусной инфекцией приближается к нормативу, установленному рекомендациями главного санитарного врача РФ, и в ближайшее время будет увеличен благодаря пересмотру маршрутизации пациентов и введению новых коек", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, показатель количества проведенных тестов на 100 тысяч населения составляет 33 132 и удовлетворяет даже третьему этапу снятия ограничений.
"На текущий момент коэффициент распространения инфекции (это также один из показателей, которые являются оценочными для принятия решения о поэтапном снятии ограничений) составляет 1 и держится на этом уровне уже несколько дней. Как сообщила руководитель регионального Роспотребнадзора Светлана Архипова, исходя из оценки текущей ситуации можно надеяться на сохранение этой тенденции", - сказано в релизе.
В Самарской области подтверждено 1437 случаев заболевания коронавирусом, 295 человек выздоровели, девять скончались.
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