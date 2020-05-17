Власти Самарской области заявили, что близки к смягчению ограничений

В Самарской области число вылечившихся от COVID-19 выросло до 295 человек

В Самарской области число вылечившихся от COVID-19 выросло до 295 человек

"Показатель по свободному коечному фонду для лечения больных новой коронавирусной инфекцией приближается к нормативу, установленному рекомендациями главного санитарного врача РФ, и в ближайшее время будет увеличен благодаря пересмотру маршрутизации пациентов и введению новых коек", - говорится в сообщении.