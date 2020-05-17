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Распространение нового коронавируса
2020-05-17T16:20
https://ria.ru/20200517/1571579729.html
Россияне до конца мая смогут невооруженным глазом наблюдать МКС
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569360502_0:64:1024:640_1036x0_80_0_0_06fe0745c9164f1852551e6e6e54fd11.jpg
РИА Новости

Россияне до конца мая смогут невооруженным глазом наблюдать МКС

16:20 17.05.2020
80414
© NASA / Andrew MorganВид на Землю с МКС
Вид на Землю с МКС
© NASA / Andrew Morgan
Вид на Землю с МКС . Архивное фото
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Международная космическая станция будет видна невооруженным глазом почти всем россиянам по вечерам до конца мая, сообщает Роскосмос.
"До конца мая на большей части России и в странах ближнего зарубежья проходит сезон вечерней видимости Международной космической станции! Чтобы передать привет Анатолию Иванишину, Ивану Вагнеру и Крису Кэссиди, достаточно только в нужное время взглянуть на небо", - говорится в сообщении.
Международная космическая станция
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Отмечается, что станция пролетает с юго-запада на юго-восток, поэтому чтобы ее увидеть, нужно смотреть на южный небосклон. Жители Москвы и области смогут видеть МКС несколько раз в день до конца мая. Причем несколько раз видимый пролет станции будет длиться больше шести минут - 17 мая в 23.21 мск, 18 мая - в 00.57 мск и в 22.33 мск, 19 мая - в 21.46 мск, 20 мая - в 22.34 мск, 21 мая - в 21.47 мск, 22 мая - в 22.35 мск, 23 мая - в 21.48 мск и 25 мая - в 21.49 мск.
Сейчас на МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди. Ожидается, что 28 мая на станцию на корабле Crew Dragon прилетят астронавты НАСА Дуглас Херли и Роберт Бенкен.
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Распространение нового коронавирусаИван ВагнерКристофер КэссидиКрис КэссидиМеждународная космическая станция (МКС)Dragon SpaceXКосмос - РИА НаукаРоскосмос
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MYMake Yellowstone Great Again
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а ведь и правда))) Круто))
17 мая, 16:31
О Ольга Занкова
2022003
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