Россияне до конца мая смогут невооруженным глазом наблюдать МКС

Отмечается, что станция пролетает с юго-запада на юго-восток, поэтому чтобы ее увидеть, нужно смотреть на южный небосклон. Жители Москвы и области смогут видеть МКС несколько раз в день до конца мая. Причем несколько раз видимый пролет станции будет длиться больше шести минут - 17 мая в 23.21 мск, 18 мая - в 00.57 мск и в 22.33 мск, 19 мая - в 21.46 мск, 20 мая - в 22.34 мск, 21 мая - в 21.47 мск, 22 мая - в 22.35 мск, 23 мая - в 21.48 мск и 25 мая - в 21.49 мск.