Число зараженных коронавирусом в ЛНР достигло 317

ЛУГАНСК, 17 мая - РИА Новости. Пять новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в самопровозглашенной Луганской народной республике, число заболевших достигло 317, сообщили журналистам в пресс-службе минздрава республики в воскресенье.
Ранее минздрав ЛНР заявлял о 312 зарегистрированных случаях заражения коронавирусной инфекцией на 15 мая.
"Триста семнадцать случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано в Луганской народной республике на 16 мая 2020 года", - заявили в пресс-службе.
По данным пресс-службы, выписаны 110 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.