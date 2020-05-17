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Распространение нового коронавируса
2020-05-17T16:19
https://ria.ru/20200517/1571579698.html
Число зараженных коронавирусом в ЛНР достигло 317
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1d/1569303675_0:155:3092:1894_1036x0_80_0_0_b53322fa2276c8c5a011777c28a30f12.jpg
РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в ЛНР достигло 317

16:19 17.05.2020
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© РИА НовостиЛуганская многопрофильная больница №4, подготовленная к приему и оказанию помощи, в случае поступления зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
Луганская многопрофильная больница №4, подготовленная к приему и оказанию помощи, в случае поступления зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
© РИА Новости
ЛУГАНСК, 17 мая - РИА Новости. Пять новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в самопровозглашенной Луганской народной республике, число заболевших достигло 317, сообщили журналистам в пресс-службе минздрава республики в воскресенье.
Ранее минздрав ЛНР заявлял о 312 зарегистрированных случаях заражения коронавирусной инфекцией на 15 мая.
"Триста семнадцать случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано в Луганской народной республике на 16 мая 2020 года", - заявили в пресс-службе.
По данным пресс-службы, выписаны 110 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Минздрав ЛНРЛуганская Народная РеспубликаВ мире
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