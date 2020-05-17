В Краснодарском крае два человека погибли в ДТП

КРАСНОДАР, 17 мая — РИА Новости. Два человека погибли, семеро пострадали в ДТП в Крымском районе Кубани, сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю.
"Сегодня, около 13:15, в дежурную часть отдела МВД России по Крымскому району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием двух автомобилей, произошедшем на 3-м километре автодороги Подъезд к карьеру Богого. По предварительным данным, водитель микроавтобуса Toyota выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем "Лада-Приора". В результате ДТП от полученных травм скончались водитель и пассажир отечественного автомобиля. С травмами различной степени тяжести госпитализированы водитель иномарки и шесть его пассажиров", — говорится в сообщении.
В настоящее время на месте работают аварийные службы, по факту происшествия проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, отмечает пресс-служба ведомства.
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