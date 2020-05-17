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Распространение нового коронавируса
2020-05-17T17:53
https://ria.ru/20200517/1571579326.html
В Чечне сменили главврача больницы после жалоб сотрудников
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РИА Новости

В Чечне сменили главврача больницы после жалоб сотрудников

16:08 17.05.2020 (обновлено: 17:53 17.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в больнице
Врач в больнице
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врач в больнице. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 17 мая — РИА Новости. Власти Чечни сменили главного врача Гудермесской районной больницы после выступлений медперсонала на фоне перепрофилирования учреждения для приема больных коронавирусом, сообщил спикер парламента, руководитель оперативного штаба по противодействию COVID-19 Магомед Даудов.
Ранее в социальных сетях и мессенджерах появились аудио- и видеосообщения, в которых сотрудники больницы утверждали, что учреждение перепрофилируют для принятия больных COVID-19, но при этом они не обеспечены средствами защиты, а администрация больницы в ответ на их претензии грубо обращается с коллегами.
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"В Сети появились ролики, что врачи Гудермесской больницы чем-то недовольны. Мы выехали на место вместе с министром здравоохранения республики, чтобы изучить ситуацию и выслушать претензии персонала. <…> По итогам совещания c медиками было принято решение сменить главного врача больницы Ильяса Энганоева из-за разногласий с коллективом. Вместо него назначен бывший вице-премьер правительства Муса Ахмадов", — рассказал Даудов по итогам проверки в прямом эфире в Instagram.
По его словам, возмущения медиков были вызваны тем, что их ненадлежащим образом проинформировали о подготовке, связанной c перепрофилированием медучреждения.
"Это одна из лучших и современных больниц республики, там имеются все условия и для больных, и для персонала. Было указание перепрофилировать медучреждения для приема больных коронавирусом на случай ухудшения ситуации. Из-за этого начали распространять слухи, что вот, мол, везут больных, у врачей нет средств защиты, мы все заболеем. При этом ни одного инфицированного в больницу еще не поступало. Вся необходимая подготовка велась", — рассказал Даудов.
По его мнению, сложившаяся ситуация связана с несогласованностью действий администрации больницы и медперсонала.
"Как мы можем не обеспечить своих врачей средствами защиты, если мы помогаем даже соседям? Недавно отправили 300 противочумных костюмов в Моздокскую больницу, также помогли Ингушетии и всем, кто к нам обращается. Мы имеем такую возможность на сегодняшний день", — подчеркнул глава оперштаба. По его словам, власти республики основательно подготовились к эпидемии, заранее закупили все необходимое, а долг врачей не нагнетать ситуацию, а успокоить людей. Он отметил самоотверженность медиков грозненских больниц, где лечат больных коронавирусом, которые борются за жизнь своих пациентов, рискуя собственной.
Телеканал "Грозный" продемонстрировал переполненные средствами защиты склады больницы. Как сообщалось в сюжете, "главный врач больницы крайне некорректно довел до сотрудников информацию о подготовке к перепрофилированию, что все средства индивидуальной защиты имеются".
Авторы сообщений в соцсетях, медсестры и врачи больницы, в эфире телевидения признали необоснованность своих жалоб, отметив, что поторопились с выводами, поскольку были напуганы и не знали о наличии средств защиты. Медсестра Марха Ибрагимова извинилась за ложное сообщение о смерти от коронавируса врача больницы Барет Баудиновой, которая находится дома после инсульта.
В Чечне, по последним данным регионального Минздрава, зарегистрировано 918 случаев инфицирования, из них 529 человек вылечились, десять скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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