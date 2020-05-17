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Распространение нового коронавируса
2020-05-17T16:01
https://ria.ru/20200517/1571579200.html
В Подмосковье продолжат действовать электронные пропуска
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570135506_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_fe161946cdc5e6355f9b0958dc962c86.jpg
РИА Новости

В Подмосковье продолжат действовать электронные пропуска

16:01 17.05.2020
56889
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПроверка наличия цифровых пропусков у Ново-Иерусалимского монастыря в Подмосковье
Проверка наличия цифровых пропусков у Ново-Иерусалимского монастыря в Подмосковье
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пропуска в Подмосковье и после 18 мая продолжат действовать, непродовольственная торговля, в том числе стройматериалами, остается в удаленном формате.
"Другие ограничения пока не снимаем. Электронные пропуска - действуют. Непродовольственная торговля, в том числе стройматериалами, остаётся в дистанционном формате, чтобы избежать скопления людей. Сначала убедимся, что правила работают и роста заболеваемости нет. И только тогда отпустим гайки. Многое здесь будет зависеть от ответственного подхода каждого из нас", - написал Воробьев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Андрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Общество
Популярные комментарии
Электронные пропуска помогают собираемости штрафов и никакого отношения к коронавирусу не имеют вообще!
17 мая, 17:24
ВПВова Петин
9301034
Чиновников категории "А" нужно обязать жить на прожиточный минимум, это быстро им прочистит мозги.
17 мая, 17:28
Алексей Иванов
7711012
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