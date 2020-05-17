В Подмосковье продолжат действовать электронные пропуска

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пропуска в Подмосковье и после 18 мая продолжат действовать, непродовольственная торговля, в том числе стройматериалами, остается в удаленном формате.
"Другие ограничения пока не снимаем. Электронные пропуска - действуют. Непродовольственная торговля, в том числе стройматериалами, остаётся в дистанционном формате, чтобы избежать скопления людей. Сначала убедимся, что правила работают и роста заболеваемости нет. И только тогда отпустим гайки. Многое здесь будет зависеть от ответственного подхода каждого из нас", - написал Воробьев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
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