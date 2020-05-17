Водолазы оценили готовность московских зон отдыха к купальному сезону

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Водолазы Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах провели обследование 11 водоемов столицы, из них пока только три готовы к приему отдыхающих, сообщили в департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

"С 6 мая 2020 года, в течение 10 дней поисково-спасательный водолазный отряд проверил одиннадцать зон отдыха с купанием – пляж "Левобережный", "Большой садовый пруд", пляжный комплекс "Бич Клаб", "Озеро Белое", "Тропарево", "Мещерское", "Серебряный Бор-2", "Серебряный Бор-3", "Большой городской пруд", "Озеро Чёрное" и "Озеро Школьное", - отметили в ведомстве.

По итогам проверки к летнему купальному сезону из них готовы только три – "Тропарево", "Мещерское" и пляж "Левобережный", в которых дно водоемов чистое и не представляет опасность для купающихся людей.