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Водолазы оценили готовность московских зон отдыха к купальному сезону
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РИА Новости

Водолазы оценили готовность московских зон отдыха к купальному сезону

16:01 17.05.2020
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© Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПляжный отдых в Москве
Пляжный отдых в Москве
© Алексей Куденко
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Пляжный отдых в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Водолазы Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах провели обследование 11 водоемов столицы, из них пока только три готовы к приему отдыхающих, сообщили в департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
"С 6 мая 2020 года, в течение 10 дней поисково-спасательный водолазный отряд проверил одиннадцать зон отдыха с купанием – пляж "Левобережный", "Большой садовый пруд", пляжный комплекс "Бич Клаб", "Озеро Белое", "Тропарево", "Мещерское", "Серебряный Бор-2", "Серебряный Бор-3", "Большой городской пруд", "Озеро Чёрное" и "Озеро Школьное", - отметили в ведомстве.
По итогам проверки к летнему купальному сезону из них готовы только три – "Тропарево", "Мещерское" и пляж "Левобережный", в которых дно водоемов чистое и не представляет опасность для купающихся людей.
Как подчеркнули в департаменте, в остальных зонах отдыха в связи с карантином подготовка водоемов не проводилась, поэтому сотрудники Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах выдали предписание собственникам объектов, где указали до 25 мая провести очистку дна от мусора и опасных предметов.
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