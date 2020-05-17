Медики заступились за уволенного главврача армавирской больницы

На совещании по мерам борьбы с распространением коронавируса 11 мая глава государства сообщил, что все медики должны до 15 мая получить апрельские выплаты, установленные им за участие в борьбе с коронавирусом.

Однако многие врачи пожаловались на то, что не получили положенную сумму. Эта ситуация возмутила главу государства — по словам Путина, вокруг выплат "развели какую-то канитель бюрократическую". Он потребовал немедленно обеспечить все выплаты и напомнил руководителям регионов, что это их личная ответственность.