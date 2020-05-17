Медики заступились за уволенного главврача армавирской больницы

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. В Сети появилось видео, снятое сотрудниками городской больницы в Армавире, главврача которой накануне уволили после скандала с невыплатами медикам, работавшим с пациентами с коронавирусом. Ролик опубликовал портал Gorodarmavir.
"Городская больница Армавира просит вернуть главного врача, разобраться в ситуации", — произнесли медики на видео.
Ранее армавирские медики выложили в интернет видеообращение, в котором заявили о том, что им не выплатили надбавки, положенные за работу в период пандемии. Ролик стал причиной скандала, в результате которого в больницу направили проверки из областного Минздрава, ситуацией также заинтересовались в Следственном комитете. Накануне стало известно о решении губернатора Кубани Вениамина Кондратьева уволить главврача армавирской больницы, если наличие нарушений подтвердится.
Президент России Владимир Путин в начале апреля предложил установить специальную федеральную выплату врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям экипажей скорой помощи, которые работают непосредственно с зараженными коронавирусом. На эти цели из бюджета регионам выделили 41,8 миллиарда рублей и еще более десяти миллиардов — федеральным учреждениям.
На совещании по мерам борьбы с распространением коронавируса 11 мая глава государства сообщил, что все медики должны до 15 мая получить апрельские выплаты, установленные им за участие в борьбе с коронавирусом.
Однако многие врачи пожаловались на то, что не получили положенную сумму. Эта ситуация возмутила главу государства — по словам Путина, вокруг выплат "развели какую-то канитель бюрократическую". Он потребовал немедленно обеспечить все выплаты и напомнил руководителям регионов, что это их личная ответственность.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.