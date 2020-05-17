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Распространение нового коронавируса
2020-05-17T17:49
https://ria.ru/20200517/1571578896.html
В Подмосковье с понедельника начнут снимать ограничения по COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571318544_0:155:3091:1894_1036x0_80_0_0_a8aa29fbcc1fde14ddd18ab8e0fc62c5.jpg
РИА Новости

В Подмосковье с понедельника начнут снимать ограничения по COVID-19

15:57 17.05.2020 (обновлено: 17:49 17.05.2020)
46733
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРабочие в защитных масках во врем строительства станции метро "Кленовый бульвар"
Рабочие в защитных масках во врем строительства станции метро Кленовый бульвар
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. С 18 мая в Московской области отменят некоторые ограничения, которые ранее ввели из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщил губернатор Андрей Воробьев.
Так, с понедельника в Подмосковье начнут работать промышленные предприятия, кроме того, возобновятся работы на объектах ЖКХ, а также бюджетное, жилое и коммерческое строительство.
"Конечно, везде должны неукоснительно выполняться санитарные правила. Мы запускаем те отрасли, где это сделать относительно легко, где можно ограничить близкий контакт между людьми и нет работы с посетителями", — написал Воробьев на своей странице во "ВКонтакте".
Однако другие меры, в том числе система электронных пропусков, продолжают действовать, добавил губернатор.
"Непродовольственная торговля, в том числе стройматериалами, остается в дистанционном формате, чтобы избежать скопления людей. Сначала убедимся, что правила работают и роста заболеваемости нет. И только тогда отпустим гайки. Многое здесь будет зависеть от ответственного подхода каждого из нас", — сказал Воробьев, подчеркнув, что, хотя ситуация с коронавирусом в Подмосковье под контролем, до полной победы еще далеко.
По последним данным, в 85 российских регионах зафиксировано более 281 тысячи больных COVID-19, из них свыше 67 тысяч выздоровели, 2,6 тысячи умерли. В Московской области за все время выявили 27 369 случаев коронавируса (907 — за последние сутки), 268 человек погибли.
Хотя ранее Владимир Путин объявил о завершении периода нерабочих дней, борьба с эпидемией продолжается, поэтому власти Москвы и многих других регионов решили продлить режим всеобщей самоизоляции.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАндрей ВоробьевКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Московская область (Подмосковье)Экономика
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по закручиванию гаек-впереди планеты всей!
17 мая, 16:34
Serge Khon
72111120
Бельгия, Италия, Крым, Подмосковье и все - одновременно. Кто дал такую команду?
17 мая, 16:33
sizif8
36400210
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