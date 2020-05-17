В Подмосковье с понедельника начнут снимать ограничения по COVID-19

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. С 18 мая в С 18 мая в Московской области отменят некоторые ограничения, которые ранее ввели из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщил губернатор Андрей Воробьев

Так, с понедельника в Подмосковье начнут работать промышленные предприятия, кроме того, возобновятся работы на объектах ЖКХ, а также бюджетное, жилое и коммерческое строительство.

"Конечно, везде должны неукоснительно выполняться санитарные правила. Мы запускаем те отрасли, где это сделать относительно легко, где можно ограничить близкий контакт между людьми и нет работы с посетителями", — написал Воробьев на своей странице во "ВКонтакте".

Однако другие меры, в том числе система электронных пропусков, продолжают действовать, добавил губернатор.

"Непродовольственная торговля, в том числе стройматериалами, остается в дистанционном формате, чтобы избежать скопления людей. Сначала убедимся, что правила работают и роста заболеваемости нет. И только тогда отпустим гайки. Многое здесь будет зависеть от ответственного подхода каждого из нас", — сказал Воробьев, подчеркнув, что, хотя ситуация с коронавирусом в Подмосковье под контролем, до полной победы еще далеко.

По последним данным, в 85 российских регионах зафиксировано более 281 тысячи больных COVID-19, из них свыше 67 тысяч выздоровели, 2,6 тысячи умерли. В Московской области за все время выявили 27 369 случаев коронавируса (907 — за последние сутки), 268 человек погибли.

Хотя ранее Владимир Путин объявил о завершении периода нерабочих дней, борьба с эпидемией продолжается, поэтому власти Москвы и многих других регионов решили продлить режим всеобщей самоизоляции.