Минздрав Армении призвал не допускать платного тестирования на COVID-19

ЕРЕВАН, 17 мая - РИА Новости. Министерство здравоохранения Министерство здравоохранения Армении заявило в воскресенье о недопустимости платного тестирования на коронавирус.

"Учитывая необходимость централизации исследований (на коронавирус – ред.), министр здравоохранения Арсен Торосян подписал распоряжение, согласно которому исследования могут проводиться только в утвержденных министерством лабораториях, по медицинским показаниям и на бесплатной основе", - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте ведомства.

В министерстве заявили об установленных случаях платного тестирования на коронавирус, осуществляемого лабораториями на основе метода полимеразной цепной реакции или экспресс-тестов. "Тестирование на коронавирус, проводимое на платной основе, недопустимо и опасно, так как полноценный надзор на подобной деятельностью невозможен", - заявили в ведомстве.

Там же уточнили, что лаборатории могут приобретать и применять диагностические комплекты различной чувствительности и специфичности, ставя под сомнение достоверность полученных результатов, выбор правильной тактики и эффективность лечения, создавая неопределенность при организации и проведении дальнейших мероприятий по контролю над распространением инфекции.

"Кроме того, в случае разрешения на платное тестирование, его смогут осуществлять в разных лабораториях без оценки и соблюдения ключевых требований биологической безопасности, надзора над инфекцией в лабораториях, обеспечения должной поточности процессов. Возможно недопустимое распространение персональных данных обследуемых лиц в случае ненадлежащего обеспечения требований информационной безопасности", - заявили в пресс-службе.

В минздраве заявили, что подобная деятельность непозволительна, исходя из угрозы распространения инфекции среди сотрудников и посетителей, получения недостоверных результатов. Отмечается, что при платном исследовании невозможно собрать информацию о лицах с положительными результатами тестирования для организации их дальнейшего лечения и осуществления эпидемиологических мероприятий, что уменьшает управляемость эпидемией.

В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня. В стране, по данным на субботу, выявлены 4472 случая заражения, излечились 1925 пациентов, 60 человек скончались. С 4 мая в республике частично возобновили работу промышленность, сфера услуг, торговля и общепит, сняты ограничения на свободное передвижение граждан.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 4,4 миллиона случаев заражения, свыше 302 тысяч человек скончались.