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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-17T15:51
https://ria.ru/20200517/1571578864.html
Минздрав Армении призвал не допускать платного тестирования на COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569510985_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_41ce97450e1fd1692d3d62a68b46781b.jpg
РИА Новости

Минздрав Армении призвал не допускать платного тестирования на COVID-19

15:51 17.05.2020
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи подъезжает к зданию медицинского центра в Ереване
Машина скорой помощи подъезжает к зданию медицинского центра в Ереване
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
ЕРЕВАН, 17 мая - РИА Новости. Министерство здравоохранения Армении заявило в воскресенье о недопустимости платного тестирования на коронавирус.
"Учитывая необходимость централизации исследований (на коронавирус – ред.), министр здравоохранения Арсен Торосян подписал распоряжение, согласно которому исследования могут проводиться только в утвержденных министерством лабораториях, по медицинским показаниям и на бесплатной основе", - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте ведомства.
В министерстве заявили об установленных случаях платного тестирования на коронавирус, осуществляемого лабораториями на основе метода полимеразной цепной реакции или экспресс-тестов. "Тестирование на коронавирус, проводимое на платной основе, недопустимо и опасно, так как полноценный надзор на подобной деятельностью невозможен", - заявили в ведомстве.
Там же уточнили, что лаборатории могут приобретать и применять диагностические комплекты различной чувствительности и специфичности, ставя под сомнение достоверность полученных результатов, выбор правильной тактики и эффективность лечения, создавая неопределенность при организации и проведении дальнейших мероприятий по контролю над распространением инфекции.
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"Кроме того, в случае разрешения на платное тестирование, его смогут осуществлять в разных лабораториях без оценки и соблюдения ключевых требований биологической безопасности, надзора над инфекцией в лабораториях, обеспечения должной поточности процессов. Возможно недопустимое распространение персональных данных обследуемых лиц в случае ненадлежащего обеспечения требований информационной безопасности", - заявили в пресс-службе.
В минздраве заявили, что подобная деятельность непозволительна, исходя из угрозы распространения инфекции среди сотрудников и посетителей, получения недостоверных результатов. Отмечается, что при платном исследовании невозможно собрать информацию о лицах с положительными результатами тестирования для организации их дальнейшего лечения и осуществления эпидемиологических мероприятий, что уменьшает управляемость эпидемией.
В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня. В стране, по данным на субботу, выявлены 4472 случая заражения, излечились 1925 пациентов, 60 человек скончались. С 4 мая в республике частично возобновили работу промышленность, сфера услуг, торговля и общепит, сняты ограничения на свободное передвижение граждан.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,4 миллиона случаев заражения, свыше 302 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоВОЗАрменияВ мире
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