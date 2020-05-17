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РИА Наука
2020-05-17T15:51
https://ria.ru/20200517/1571578766.html
Запуск группы спутников Starlink перенесли из-за тропической депрессии
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563965231_0:40:3185:1832_1036x0_80_0_0_b61dcbbb38198a0c7026172f2c815ae3.jpg
РИА Новости

Запуск группы спутников Starlink перенесли из-за тропической депрессии

15:50 17.05.2020 (обновлено: 15:51 17.05.2020)
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© Depositphotos / dynamicfotoПланета Земля
Планета Земля
© Depositphotos / dynamicfoto
Планета Земля. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с группой интернет-спутников переносится еще на сутки из-за тропической депрессии и теперь намечен на 19 мая, сообщает компания SpaceX.
Ранее запуск переносился на 18 мая из-за задержки запуска военного шаттла X-37B.
"Из-за тропической депрессии, зарождающейся у юго-восточного побережья США, планируем осуществить запуск Starlink 19 мая в 03.10 EDT (10.10 мск), команда SpaceX продолжит мониторинг погодных условий для запуска и посадки", - сообщила компания в Twitter.
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Starlink - спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Реализация проекта началась в феврале 2018 года. Всего планируется запустить около 12 тысяч спутников. Еще 30 тысяч спутников - вывести на орбиты с высотами от 328 до 580 километров. SpaceX оценивала затраты на реализацию проекта в 10 миллиардов долларов, но эксперты считают эту цифру заниженной.
Предыдущий запуск группы спутников Starlink состоялся 22 апреля. Это был седьмой запуск по программе Starlink, в результате которого количество выведенных на орбиту спутников достигло 420.
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