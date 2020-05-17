Запуск группы спутников Starlink перенесли из-за тропической депрессии

Ранее запуск переносился на 18 мая из-за задержки запуска военного шаттла X-37B.
Starlink - спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Реализация проекта началась в феврале 2018 года. Всего планируется запустить около 12 тысяч спутников. Еще 30 тысяч спутников - вывести на орбиты с высотами от 328 до 580 километров. SpaceX оценивала затраты на реализацию проекта в 10 миллиардов долларов, но эксперты считают эту цифру заниженной.
Предыдущий запуск группы спутников Starlink состоялся 22 апреля. Это был седьмой запуск по программе Starlink, в результате которого количество выведенных на орбиту спутников достигло 420.