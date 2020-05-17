Воробьев заявил о контроле над ситуацией с коронавирусом в Подмосковье

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что ситуация с коронавирусом в Подмосковье контролируется, но до полной победы очень далеко, расслабляться рано.
"Коэффициент распространения инфекции должен быть меньше 1 (у нас сейчас 0,9). Свободных коек в больницах - половина (у нас свободны 65%). Тестирований должно быть не менее 90 на 100 тысяч населения (у нас выполняется 120 тестов). Эти три цифры говорят о том, что в Подмосковье ситуация контролируется. Конечно, до полной победы над вирусом еще очень далеко и расслабляться рано", - написал Воробьев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.