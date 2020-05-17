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Распространение нового коронавируса
2020-05-17T16:01
https://ria.ru/20200517/1571578657.html
Воробьев заявил о контроле над ситуацией с коронавирусом в Подмосковье
https://cdn25.img.ria.ru/images/153373/45/1533734582_0:381:3712:2469_1036x0_80_0_0_a5be2c20529437e1df754f896dd22b5b.jpg
РИА Новости

Воробьев заявил о контроле над ситуацией с коронавирусом в Подмосковье

15:47 17.05.2020 (обновлено: 16:01 17.05.2020)
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© Фото : пресс-служба Правитества Московской областиГубернатор Подмосковья Андрей Воробьев
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев
© Фото : пресс-служба Правитества Московской области
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что ситуация с коронавирусом в Подмосковье контролируется, но до полной победы очень далеко, расслабляться рано.
"Коэффициент распространения инфекции должен быть меньше 1 (у нас сейчас 0,9). Свободных коек в больницах - половина (у нас свободны 65%). Тестирований должно быть не менее 90 на 100 тысяч населения (у нас выполняется 120 тестов). Эти три цифры говорят о том, что в Подмосковье ситуация контролируется. Конечно, до полной победы над вирусом еще очень далеко и расслабляться рано", - написал Воробьев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАндрей ВоробьевКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Московская область (Подмосковье)Общество
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