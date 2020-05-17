Последний за воскресенье самолет с военными медиками прилетел из Сербии

Отмечается, что все прибывшие военнослужащие проходят термометрию и обязательные санитарно-эпидемиологические мероприятия. Всего 17 мая четырьмя самолетами в Россию из Сербии были доставлены около 20 военнослужащих и пять единиц специальной военной техники.