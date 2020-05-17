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Распространение нового коронавируса
2020-05-17T15:39
https://ria.ru/20200517/1571578340.html
Последний за воскресенье самолет с военными медиками прилетел из Сербии
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570021150_0:66:3072:1794_1036x0_80_0_0_d79b7bf48ba14b367afbd40e950b1438.jpg
РИА Новости

Последний за воскресенье самолет с военными медиками прилетел из Сербии

15:39 17.05.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкМедики в госпитале в городе Ниш, в котором российские военные специалисты помогают подготовиться к приему пациентов во время эпидемии коронавируса nCoV-2019
Медики в госпитале в городе Ниш, в котором российские военные специалисты помогают подготовиться к приему пациентов во время эпидемии коронавируса nCoV-2019
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Медики в госпитале в городе Ниш, в котором российские военные специалисты помогают подготовиться к приему пациентов во время эпидемии коронавируса nCoV-2019. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Четвертый и последний за воскресенье самолет с российскими военными, помогавшими Сербии в борьбе против коронавируса, прибыл в Россию, сообщило Минобороны РФ.
Ранее ведомство сообщало, что три самолета с российскими военными специалистами и спецтехникой успешно вернулись из Белграда на родину.
Российские военные специалисты в городе Ниш, где они проводят дезинфекцию медицинских учреждений в связи с эпидемией коронавируса nCoV-2019
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"На аэродром "Чкаловский" (Московская область) прибыл четвертый самолет Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной военной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией на территории Республики Сербия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все прибывшие военнослужащие проходят термометрию и обязательные санитарно-эпидемиологические мероприятия. Всего 17 мая четырьмя самолетами в Россию из Сербии были доставлены около 20 военнослужащих и пять единиц специальной военной техники.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Воздушно-космические силы РоссииИл-76СербияМосковская область (Подмосковье)Белград (город)Безопасность
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