Последний за воскресенье самолет с военными медиками прилетел из Сербии

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Четвертый и последний за воскресенье самолет с российскими военными, помогавшими Сербии в борьбе против коронавируса, прибыл в Россию, сообщило Минобороны РФ.
Ранее ведомство сообщало, что три самолета с российскими военными специалистами и спецтехникой успешно вернулись из Белграда на родину.
"На аэродром "Чкаловский" (Московская область) прибыл четвертый самолет Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной военной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией на территории Республики Сербия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все прибывшие военнослужащие проходят термометрию и обязательные санитарно-эпидемиологические мероприятия. Всего 17 мая четырьмя самолетами в Россию из Сербии были доставлены около 20 военнослужащих и пять единиц специальной военной техники.
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