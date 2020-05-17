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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-17T16:42
https://ria.ru/20200517/1571578137.html
В Египте с 30 мая планируют ввести масочный режим
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1a/1570589043_0:354:3012:2048_1036x0_80_0_0_2e7942eeddea36aafcca2e27d80e485a.jpg
РИА Новости

В Египте с 30 мая планируют ввести масочный режим

15:26 17.05.2020 (обновлено: 16:42 17.05.2020)
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© REUTERS / Amr Abdallah DalshЖенщина в защитной медицинской маске в лавке традиционных исламских товаров на рынке в старом Каире, Египет
Женщина в защитной медицинской маске в лавке традиционных исламских товаров на рынке в старом Каире, Египет
© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh
Женщина в защитной медицинской маске в лавке традиционных исламских товаров на рынке в старом Каире, Египет. Архивное фото
КАИР, 17 мая - РИА Новости. Египетские власти ужесточают меры борьбы с коронавирусом на время праздника разговения Ид аль-Фитр: удлинен комендантский час, а с 30 мая будет введен масочный режим, заявил в воскресенье премьер-министр Египта Мустафа Мадбули.
"В течение праздничной недели с 24 по 29 мая будут закрыты все торговые центры, рестораны, увеселительные заведения, все пляжи, парки... Комендантский час будет начинаться с 17.00 по местному времени (18.00 мск). Также до 29 мая будет приостановлена работа всего общественного транспорта, чтобы уменьшить передвижения граждан. Мы тем самым уменьшаем шансы распространения коронавируса", - заявил премьер на пресс-конференции, транслировавшейся египетским ТВ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ЕгипетВ мире
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