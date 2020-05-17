В Египте с 30 мая планируют ввести масочный режим

КАИР, 17 мая - РИА Новости. Египетские власти ужесточают меры борьбы с коронавирусом на время праздника разговения Ид аль-Фитр: удлинен комендантский час, а с 30 мая будет введен масочный режим, заявил в воскресенье премьер-министр Египта Мустафа Мадбули.
"В течение праздничной недели с 24 по 29 мая будут закрыты все торговые центры, рестораны, увеселительные заведения, все пляжи, парки... Комендантский час будет начинаться с 17.00 по местному времени (18.00 мск). Также до 29 мая будет приостановлена работа всего общественного транспорта, чтобы уменьшить передвижения граждан. Мы тем самым уменьшаем шансы распространения коронавируса", - заявил премьер на пресс-конференции, транслировавшейся египетским ТВ.
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