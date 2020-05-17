В Архангельске СК проверит информацию о задержке выплат работникам скорой

МУРМАНСК, 17 мая – РИА Новости. Следователи в Архангельской области проводят проверку информации, что не все сотрудники скорой помощи региона получили федеральные президентские выплаты за работу с зараженными коронавирусом, сообщается на сайте регионального СУСК РФ.
По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина руководители следственных подразделений в регионах проверяют сведения о невыплатах компенсаций медработникам, помогающим зараженным коронавирусом. Представитель СК Светлана Петренко говорила, что следствие проверяет эти данные в Новосибирской, Рязанской, Иркутской, Владимирской, Кемеровской областях, на Кубани и других регионах.
"Следственными органами СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в ходе мониторинга СМИ и социальных сетей выявлена информация о том, что на данный момент федеральные и президентские выплаты в полном объеме получили не все сотрудники скорой медицинской помощи, которые работают в городе Архангельске, в связи с чем нарушены их права, а заявления о том, что за работу с больными коронавирусной инфекцией и больными из группы риска все медики получили доплаты, не соответствуют действительности", - говорится в сообщении следствия.
По данному факту следственными органами СК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.
Отмечается, что следствие исследует изложенные в публикации обстоятельства, установит и опросит работников скорой медицинской помощи, которые не получили причитающиеся выплаты, изучит документацию, регламентирующую порядок начисления выплат.
Президент России Владимир Путин в начале апреля предложил установить специальную федеральную выплату врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям экипажей скорой помощи, которые работают непосредственно с зараженными коронавирусом. На совещании по мерам борьбы с распространением коронавируса 11 мая глава государства сообщил, что все медики должны до 15 мая получить апрельские выплаты, установленные им за участие в борьбе с коронавирусом.
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