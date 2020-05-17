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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-17T15:27
https://ria.ru/20200517/1571578039.html
В Архангельске СК проверит информацию о задержке выплат работникам скорой
https://cdn23.img.ria.ru/images/147560/77/1475607764_0:0:1220:687_1036x0_80_0_0_08e30c54321bf07ed7e26ccdf02a44de.jpg
РИА Новости

В Архангельске СК проверит информацию о задержке выплат работникам скорой

15:26 17.05.2020 (обновлено: 15:27 17.05.2020)
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© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
МУРМАНСК, 17 мая – РИА Новости. Следователи в Архангельской области проводят проверку информации, что не все сотрудники скорой помощи региона получили федеральные президентские выплаты за работу с зараженными коронавирусом, сообщается на сайте регионального СУСК РФ.
По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина руководители следственных подразделений в регионах проверяют сведения о невыплатах компенсаций медработникам, помогающим зараженным коронавирусом. Представитель СК Светлана Петренко говорила, что следствие проверяет эти данные в Новосибирской, Рязанской, Иркутской, Владимирской, Кемеровской областях, на Кубани и других регионах.
"Следственными органами СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в ходе мониторинга СМИ и социальных сетей выявлена информация о том, что на данный момент федеральные и президентские выплаты в полном объеме получили не все сотрудники скорой медицинской помощи, которые работают в городе Архангельске, в связи с чем нарушены их права, а заявления о том, что за работу с больными коронавирусной инфекцией и больными из группы риска все медики получили доплаты, не соответствуют действительности", - говорится в сообщении следствия.
По данному факту следственными органами СК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.
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16 мая, 18:29
Обязательно жалуйтесь. Врачи смогут сообщить о невыплатах на Госуслугах
Отмечается, что следствие исследует изложенные в публикации обстоятельства, установит и опросит работников скорой медицинской помощи, которые не получили причитающиеся выплаты, изучит документацию, регламентирующую порядок начисления выплат.
Президент России Владимир Путин в начале апреля предложил установить специальную федеральную выплату врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям экипажей скорой помощи, которые работают непосредственно с зараженными коронавирусом. На совещании по мерам борьбы с распространением коронавируса 11 мая глава государства сообщил, что все медики должны до 15 мая получить апрельские выплаты, установленные им за участие в борьбе с коронавирусом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Медицинские работники
16 мая, 18:47Распространение нового коронавируса
Высший совет ЕР проследит за ситуацией с выплатами врачам в регионах
102011
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Распространение нового коронавирусаСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинАрхангельская областьАрхангельскПроисшествия
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