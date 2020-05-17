В Архангельске СК проверит информацию о задержке выплат работникам скорой

По данному факту следственными органами СК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

Обязательно жалуйтесь. Врачи смогут сообщить о невыплатах на Госуслугах

Обязательно жалуйтесь. Врачи смогут сообщить о невыплатах на Госуслугах

Отмечается, что следствие исследует изложенные в публикации обстоятельства, установит и опросит работников скорой медицинской помощи, которые не получили причитающиеся выплаты, изучит документацию, регламентирующую порядок начисления выплат.