Ученые смоделировали пик заболеваемости COVID-19 в регионах

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Специалисты проектного офиса по математическому моделированию Уфимского авиационного университета (УГАТУ) и Башкирского медуниверситета (БГМУ) разработали прогноз пика заболеваемости COVID-19 в регионах, пишет Специалисты проектного офиса по математическому моделированию Уфимского авиационного университета (УГАТУ) и Башкирского медуниверситета (БГМУ) разработали прогноз пика заболеваемости COVID-19 в регионах, пишет РБК

Согласно модели, пик эпидемии в России прошел 8-9 мая, когда ежесуточно регистрировали по 10,5 тысячи новых пациентов с коронавирусом.

По словам специалистов, ученые нашли несколько общих для разных регионов закономерностей по сценарию эпидемии. Так, вначале прирост числа инфицированных оставался плавным из-за своевременного введения ограничительных мер, а вспышки впоследствии происходили из-за массового скопления людей в отдельных местах. После этого распространение COVID-19 перешло в стадию экспоненциального роста и к середине мая достигло пика.

В небольших регионах — либо по численности населения, либо по площади — при отсутствии крупных транспортных узлов власти смогли взять под контроль вспышку заболеваемости с 15 мая, добавили исследователи.

В крупных регионах эпидемия развивается по более напряженному сценарию, однако количество новых случаев растет уже не экспоненциально, а линейно. При этом число выздоравливающих там увеличивается быстрее, чем зараженных, отмечают аналитики.

Авторы модели подчеркнули, что прогноз основан на классических эпидемиологических моделях и инструментах анализа временных рядов.

За последние сутки в России зарегистрировали 9709 новых случаев инфицирования COVID-19. Второй день подряд фиксируется менее десяти тысяч положительных тестов на SARS-CoV-2.

Всего в 85 российских регионах число заразившихся за весь период составило 281 752. Из них более 67 тысяч выздоровели, 2631 человек умер.