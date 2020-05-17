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Распространение нового коронавируса
2020-05-17T15:58
https://ria.ru/20200517/1571577985.html
Ученые смоделировали пик заболеваемости COVID-19 в регионах
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571199831_0:321:3071:2048_1036x0_80_0_0_700bd393abb5621f4d55e1986d94e8b8.jpg
РИА Новости

Ученые смоделировали пик заболеваемости COVID-19 в регионах

15:20 17.05.2020 (обновлено: 15:58 17.05.2020)
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрачи в кабинете компьютерной томографии НМИЦ здоровья детей Минздрава РФ
Врачи в кабинете компьютерной томографии НМИЦ здоровья детей Минздрава РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Специалисты проектного офиса по математическому моделированию Уфимского авиационного университета (УГАТУ) и Башкирского медуниверситета (БГМУ) разработали прогноз пика заболеваемости COVID-19 в регионах, пишет РБК.
Согласно модели, пик эпидемии в России прошел 8-9 мая, когда ежесуточно регистрировали по 10,5 тысячи новых пациентов с коронавирусом.
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По словам специалистов, ученые нашли несколько общих для разных регионов закономерностей по сценарию эпидемии. Так, вначале прирост числа инфицированных оставался плавным из-за своевременного введения ограничительных мер, а вспышки впоследствии происходили из-за массового скопления людей в отдельных местах. После этого распространение COVID-19 перешло в стадию экспоненциального роста и к середине мая достигло пика.
В небольших регионах — либо по численности населения, либо по площади — при отсутствии крупных транспортных узлов власти смогли взять под контроль вспышку заболеваемости с 15 мая, добавили исследователи.
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В крупных регионах эпидемия развивается по более напряженному сценарию, однако количество новых случаев растет уже не экспоненциально, а линейно. При этом число выздоравливающих там увеличивается быстрее, чем зараженных, отмечают аналитики.
Авторы модели подчеркнули, что прогноз основан на классических эпидемиологических моделях и инструментах анализа временных рядов.
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За последние сутки в России зарегистрировали 9709 новых случаев инфицирования COVID-19. Второй день подряд фиксируется менее десяти тысяч положительных тестов на SARS-CoV-2.
Всего в 85 российских регионах число заразившихся за весь период составило 281 752. Из них более 67 тысяч выздоровели, 2631 человек умер.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Открытия - РИА Наука
Популярные комментарии
А что Вас смущает? Думаете, что власть не говорит реальные цифры?))) Я тоже так думаю...
17 мая, 15:34
ВПВалентина Подгорина
56101131
А нормально что в Краснодарском крае на протяжении недели было ровно по 92 заболевших?
17 мая, 15:30
Андрей Эщкере
293611217
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