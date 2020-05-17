Смоленский губернатор поручил проверить начисление допвыплат медикам

БРЯНСК, 17 мая - РИА Новости. Губернатор Губернатор Смоленской области поручил проверить, правильно ли начислялись выплаты медикам, борющимся с распространением коронавирусной инфекции в регионе, сообщает правительство региона.

"Губернатор Алексей Островский поручил своим профильным подчиненным провести проверку медицинских учреждений региона, задействованных в оказании помощи пациентам с COVID-19. Цель - проверить правильность начисления медработникам выплат, инициированных президентом России Владимиром Путиным ", - говорится в сообщении.

Ранее следствие сообщило о начале проверки по информации о невыплатах надбавок медработникам инфекционного отделения госпиталя №2 КБ №1 города Смоленска

Правительство региона напоминает, что выплаты врачам, средним и младшим медицинским работникам, задействованным в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, лечении этого заболевания, установлены двумя постановлениями правительства РФ. Постановление №415 от 2 апреля 2020 года устанавливает стимулирующие выплаты, размер которых определяется средним доходом специалистов той или иной категории в регионе за 9 месяцев прошлого года, а постановление № 484 от 12 апреля содержит в себе фиксированные суммы выплат.

Так, врачам, оказывающим специализированную медпомощь в условиях стационара, установлена выплата в 80 тысяч рублей в месяц, среднему и младшему медперсоналу – 50 и 25 тысяч рублей соответственно. Врачам скорой медицинской помощи должны выплачивать 50 тысяч рублей, среднему, младшему медперсоналу и водителям скорой медицинской помощи – 25 тысяч рублей.

По данным на воскресенье, в Смоленской области зарегистрировано 1190 случаев заражения COVID-19, из них 366 человек уже выздоровели. Также зарегистрировано 11 летальных случаев.