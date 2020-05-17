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Распространение нового коронавируса
2020-05-17T15:19
https://ria.ru/20200517/1571577945.html
Смоленский губернатор поручил проверить начисление допвыплат медикам
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РИА Новости

Смоленский губернатор поручил проверить начисление допвыплат медикам

15:19 17.05.2020
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© Фото пресс-службы правительства Смоленской областиГубернатор Смоленской области Алексей Островский
Губернатор Смоленской области Алексей Островский
© Фото пресс-службы правительства Смоленской области
Губернатор Смоленской области Алексей Островский. Архивное фото
БРЯНСК, 17 мая - РИА Новости. Губернатор Смоленской области поручил проверить, правильно ли начислялись выплаты медикам, борющимся с распространением коронавирусной инфекции в регионе, сообщает правительство региона.
"Губернатор Алексей Островский поручил своим профильным подчиненным провести проверку медицинских учреждений региона, задействованных в оказании помощи пациентам с COVID-19. Цель - проверить правильность начисления медработникам выплат, инициированных президентом России Владимиром Путиным", - говорится в сообщении.
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Ранее следствие сообщило о начале проверки по информации о невыплатах надбавок медработникам инфекционного отделения госпиталя №2 КБ №1 города Смоленска.
Правительство региона напоминает, что выплаты врачам, средним и младшим медицинским работникам, задействованным в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, лечении этого заболевания, установлены двумя постановлениями правительства РФ. Постановление №415 от 2 апреля 2020 года устанавливает стимулирующие выплаты, размер которых определяется средним доходом специалистов той или иной категории в регионе за 9 месяцев прошлого года, а постановление № 484 от 12 апреля содержит в себе фиксированные суммы выплат.
Так, врачам, оказывающим специализированную медпомощь в условиях стационара, установлена выплата в 80 тысяч рублей в месяц, среднему и младшему медперсоналу – 50 и 25 тысяч рублей соответственно. Врачам скорой медицинской помощи должны выплачивать 50 тысяч рублей, среднему, младшему медперсоналу и водителям скорой медицинской помощи – 25 тысяч рублей.
По данным на воскресенье, в Смоленской области зарегистрировано 1190 случаев заражения COVID-19, из них 366 человек уже выздоровели. Также зарегистрировано 11 летальных случаев.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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