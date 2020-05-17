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Распространение нового коронавируса
2020-05-17T18:29
https://ria.ru/20200517/1571577907.html
Вирусолог прокомментировал частичную отмену ограничений в Подмосковье
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571334376_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_bc6f85691a5aad07869c534b455c0e46.jpg
РИА Новости

Вирусолог прокомментировал частичную отмену ограничений в Подмосковье

15:17 17.05.2020 (обновлено: 18:29 17.05.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГорожане на одной из улиц в Щелково Московской области
Горожане на одной из улиц в Щелково Московской области
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн прокомментировал частичный выход Подмосковья из режима ограничений.
"Что касается необходимости открывать предприятия, видимо, это правильное предложение", — отметил врач в комментарии НСН.
При этом он подчеркнул, что ослаблять ограничения в масштабе всей страны пока рано, поскольку необходимые для этого параметры не достигнуты. В частности, коэффициент распространения заболевания по стране не достиг единицы, а прирост заболевших идет на спад только в течение двух дней.
"Мы сейчас находимся в стабильном состоянии, последние две недели не было нарастания, а в последние два дня даже наметилось снижение. Но этого недостаточно, чтобы считать, что эпидемия у нас пошла на спад", — сказал ученый.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о готовности региона с 18 мая начать поэтапное снятие ограничений, введенных в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Он пояснил, что принятое решение затронет ряд промышленных и перерабатывающих предприятий и строительство.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАнатолий АльштейнКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
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