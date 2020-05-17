Вирусолог прокомментировал частичную отмену ограничений в Подмосковье

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн прокомментировал частичный выход Подмосковья из режима ограничений.
"Что касается необходимости открывать предприятия, видимо, это правильное предложение", — отметил врач в комментарии НСН.
При этом он подчеркнул, что ослаблять ограничения в масштабе всей страны пока рано, поскольку необходимые для этого параметры не достигнуты. В частности, коэффициент распространения заболевания по стране не достиг единицы, а прирост заболевших идет на спад только в течение двух дней.
"Мы сейчас находимся в стабильном состоянии, последние две недели не было нарастания, а в последние два дня даже наметилось снижение. Но этого недостаточно, чтобы считать, что эпидемия у нас пошла на спад", — сказал ученый.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о готовности региона с 18 мая начать поэтапное снятие ограничений, введенных в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Он пояснил, что принятое решение затронет ряд промышленных и перерабатывающих предприятий и строительство.
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