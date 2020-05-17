Вирусолог прокомментировал частичную отмену ограничений в Подмосковье

При этом он подчеркнул, что ослаблять ограничения в масштабе всей страны пока рано, поскольку необходимые для этого параметры не достигнуты. В частности, коэффициент распространения заболевания по стране не достиг единицы, а прирост заболевших идет на спад только в течение двух дней.